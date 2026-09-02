Sakarya'da 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde traktörle yük boşaltan dedesinin geri manevra yaptığı sırada traktörün ön tekerinin altında kalan 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ceylandere Mahallesinde meydana gelen olayda, N.Ö. (60), traktörüyle yük boşalttığı sırada geri manevra yaptı. Bu esnada traktörün ön kısmında bulunan 2 yaşındaki torunu Alparslan Öztürk, aracın ön tekerinin altında kaldı.

Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından hastaneye sevk edildi. Alparslan Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.