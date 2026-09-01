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Türkiye bu hafta ikiye bölünüyor! Bir yanda 40 derece sıcak, diğer yanda sağanak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye bu hafta ikiye bölünüyor! Bir yanda 40 derece sıcak, diğer yanda sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre Türkiye genelinde eylül ayının ilk haftası oldukça hareketli geçecek. Hafta başında 40 dereceye dayanan bunaltıcı sıcaklıklar, cuma günü itibarıyla yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakıyor.

Sonbaharın ilk günlerine adım attığımız şu günlerde, gökyüzü adeta bir güç savaşına sahne oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yedi günlük veriler, eylülün ilk haftasında Türkiye'nin bir yarısının "Afrika sıcakları" etkisinde kalırken, diğer yarısının sonbahar fırtınalarıyla tanışacağını ortaya koydu. Özellikle hafta ortasına kadar tırmanışa geçecek olan sıcaklıklar, cuma gününden itibaren batıdan giriş yapacak olan yağışlı sistemle birlikte sert bir düşüş yaşayacak.

(MGM)(MGM)

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Eylülün ilk günü Türkiye'nin büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun geniş bölümünde yağış beklenmiyor.

Buna karşılık kuzey ve doğu kesimlerde hava daha hareketli olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek. Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde de öğleden sonra yerel yağış ihtimali bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

(A Haber)(A Haber)

HAFTANIN İLK YARISI: TERMOMETRELER REKORA KOŞUYOR

Eylül ayının ilk üç günü (salı, çarşamba ve perşembe), batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin bir hayli üzerinde seyreden sıcaklıklar etkili olacak. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların 38-40 derece bandına yerleşmesi bekleniyor. MGM uzmanları, bu günlerde özellikle güneşin en dik geldiği öğle saatlerinde vatandaşların dışarı çıkmaması konusunda uyarıyor.

Türkiye bu hafta ikiye bölünüyor! Bir yanda 40 derece sıcak, diğer yanda sağanak - 1

Haftalık Hava Durumu Özet Tablosu:

1-3 Eylül
Genel Durum:
Az Bulutlu / Doğu Karadeniz Yağışlı
35°C - 40°C
4 Eylül Cuma
Genel Durum:
Ülke Genelinde Gök Gürültülü Sağanak
28°C - 34°C
5 Eylül Cumartesi
Genel Durum:
Yağışlar İç ve Kuzey Kesimlerde Sürecek
27°C - 32°C
6-7 Eylül
Genel Durum:
Yağışlar Çekiliyor, Güneş Geri Dönüyor
30°C - 35°C

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

CUMA GÜNÜNE DİKKAT: SİSTEM TAMAMEN DEĞİŞİYOR

Meteorolojik haritalara göre haftanın kırılma noktası 4 Eylül Cuma günü yaşanacak. Batıdan gelen alçak basınç sistemiyle birlikte Marmara ve Ege genelinde şimşekler çakmaya başlayacak. Bu sistem, cumartesi günü İç Anadolu ve Batı Karadeniz'i de etkisi altına alarak sıcaklıkları 4 ila 6 derece birden düşürecek. Yağış anında rüzgarın hızını artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte ülkenin güneyinde sıcaklıklar yüksek kalmaya devam edecek. Haritalardaki sıcaklık değerleri, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yaz havasının henüz sona ermediğini gösteriyor.

Türkiye bu hafta ikiye bölünüyor! Bir yanda 40 derece sıcak, diğer yanda sağanak - 2

SİS VE PUS KARADENİZ'İ SARACAK

Doğu Karadeniz kıyıları haftanın genelini yağışlı geçirirken, sabah ve gece saatlerinde özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'de görüş mesafesini düşürecek yoğun pus ve sis bekleniyor. Sürücülerin bu bölgelerde dikkatli olması hayati önem taşıyor.

Haftanın son günleri olan pazar ve pazartesi ise sistemin yurdu terk ederek yerini tekrar güneşli ve dengeli bir havaya bırakması öngörülüyor.

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