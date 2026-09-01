Türkiye bu hafta ikiye bölünüyor! Bir yanda 40 derece sıcak, diğer yanda sağanak

(A Haber Grafik Ekibi)

CUMA GÜNÜNE DİKKAT: SİSTEM TAMAMEN DEĞİŞİYOR

Meteorolojik haritalara göre haftanın kırılma noktası 4 Eylül Cuma günü yaşanacak. Batıdan gelen alçak basınç sistemiyle birlikte Marmara ve Ege genelinde şimşekler çakmaya başlayacak. Bu sistem, cumartesi günü İç Anadolu ve Batı Karadeniz'i de etkisi altına alarak sıcaklıkları 4 ila 6 derece birden düşürecek. Yağış anında rüzgarın hızını artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte ülkenin güneyinde sıcaklıklar yüksek kalmaya devam edecek. Haritalardaki sıcaklık değerleri, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yaz havasının henüz sona ermediğini gösteriyor.