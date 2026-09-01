Türkiye bu hafta ikiye bölünüyor! Bir yanda 40 derece sıcak, diğer yanda sağanak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre Türkiye genelinde eylül ayının ilk haftası oldukça hareketli geçecek. Hafta başında 40 dereceye dayanan bunaltıcı sıcaklıklar, cuma günü itibarıyla yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakıyor.
Sonbaharın ilk günlerine adım attığımız şu günlerde, gökyüzü adeta bir güç savaşına sahne oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yedi günlük veriler, eylülün ilk haftasında Türkiye'nin bir yarısının "Afrika sıcakları" etkisinde kalırken, diğer yarısının sonbahar fırtınalarıyla tanışacağını ortaya koydu. Özellikle hafta ortasına kadar tırmanışa geçecek olan sıcaklıklar, cuma gününden itibaren batıdan giriş yapacak olan yağışlı sistemle birlikte sert bir düşüş yaşayacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Eylülün ilk günü Türkiye'nin büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun geniş bölümünde yağış beklenmiyor.
Buna karşılık kuzey ve doğu kesimlerde hava daha hareketli olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek. Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde de öğleden sonra yerel yağış ihtimali bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAFTANIN İLK YARISI: TERMOMETRELER REKORA KOŞUYOR
Eylül ayının ilk üç günü (salı, çarşamba ve perşembe), batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin bir hayli üzerinde seyreden sıcaklıklar etkili olacak. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların 38-40 derece bandına yerleşmesi bekleniyor. MGM uzmanları, bu günlerde özellikle güneşin en dik geldiği öğle saatlerinde vatandaşların dışarı çıkmaması konusunda uyarıyor.