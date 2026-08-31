Antalya’da sahte evrak operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Serik ilçesinde nitelikli dolandırıcılık ve resmî evrakta sahtecilik iddiaları üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturmada emniyet güçleri harekete geçti. Elektrik abonelikleri üzerinden sahte evrak düzenleyerek organize şekilde yaklaşık 1 milyon liralık haksız kazanç sağladıkları belirlenen, aralarında 2 belediye çalışanının da bulunduğu 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığının nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Serik Belediyesi çalışanları M.Ç, E.E. ile ilçede esnaflık yapan H.C. ve F.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin elektrik aboneliği işlemlerinde kullanılmak üzere sahte evrak düzenlediği ve bu yöntemle yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.