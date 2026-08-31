Bursa’da yolun karşısına geçmek isteyen iki kişiye otomobil çarptı!

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Kısmet T. ile Beyhan T.’ye otomobil çarptı. Kazada iki kişi yaralanırken hastaneye kaldırılan Beyhan T.’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.