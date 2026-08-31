Bursa’da yolun karşısına geçmek isteyen iki kişiye otomobil çarptı!
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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Kısmet T. ile Beyhan T.’ye otomobil çarptı. Kazada iki kişi yaralanırken hastaneye kaldırılan Beyhan T.’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Bursa'da iddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen iki kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
KAZA 11 EYLÜL BULVARI'NDA MEYDANA GELDİ
Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'ndeki 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Mustafa Ş. yönetimindeki 06 EPT 897 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Kısmet T. ile Beyhan T.'ye çarptı.
BEYHAN T. AĞIR YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle Beyhan T. ağır yaralanırken Kısmet T. de yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMU KRİTİK
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Beyhan T.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.