Depremzedenin yuva hayali kabusa döndü! 1 milyon TL ödediği ev 6 kişiye daha satıldı
Hatay'da 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan Serkan Sürmeli, yeni bir hayat kurmak için 1 milyon TL ödeyerek satın almak istediği deprem konutunun 6 kişiye daha satıldığını öğrendi. Dolandırıldığını iddia eden Sürmeli, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Hatay'da 6 Şubat depremlerinde evini kaybeden Serkan Sürmeli'nin yeni bir yuva kurma hayali, satın almak istediği evle ilgili öğrendiği gerçekle kabusa döndü.
Antakya'da depremde evi yıkılan Sürmeli, yaşanan sorunlar nedeniyle hak sahibi sayılmadı. Yeni bir yaşam kurmak isteyen Sürmeli, deprem konutlarından birini satın almak için 1 milyon TL ödeme yaptı.
TAPU İÇİN BEKLERKEN GERÇEĞİ ÖĞRENDİ
Deprem konutlarında tapu ve ödeme yönteminin yılbaşı itibarıyla belirlenecek olması nedeniyle tapu işlemleri için beklemeye başlayan Sürmeli, okulların tatil olmasıyla birlikte taşınma hazırlığına girişti.
Ancak yeni yuvasına taşınmak için geldiğinde satın almak istediği evin aynı kişi tarafından 6 kişiye daha satıldığını öğrendi.
Ödeme yaptığı kişiye ulaşamayan Sürmeli, yaşadıklarının ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.
"TEFECİLERE DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEYEREK KANDIRDI"
Tanıdığı bir kişi tarafından kandırıldığını öne süren Sürmeli, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Devletimiz bu konutları deprem mağdurları için inşa etti ve gözümüzün alabildiğince ev var. Arkamda görünen binada hak sahibi olan vatandaştan bir daire satın aldık, hak sahipliğimiz olmasına rağmen çıkmamıştı. Yeniden bir yaşam kurmak için ev satın almıştım, öğrendiğimize göre aynı şahıs evi 6 kişiye daha satmış. Şu an ortalıkta yok, bununla ilgili savcılığa gerekli suç duyurusunda bulunduk."
Sürmeli, ev için 1 milyon TL ödeme yaptığını belirterek tapunun yılbaşında verileceği söylenerek bekletildiğini ifade etti.
Sürmeli, "Tanıdığımız birisiydi, tefecilere düştüğünü ve evi acil satması gerektiğini söyleyerek kandırdı" diyerek mağduriyetinin giderilmesini istedi.
OKULLAR KAPANINCA YENİ YUVASINA GELDİ, ŞOKE OLDU
Yeni evine taşınmak için harekete geçtiğinde gerçeği öğrendiğini anlatan Sürmeli, "Okullar kapandığında taşınmak için geldiğimizde evi 6 kişiye daha sattığını öğrendik. Kiracı da sık sık aynı durumun yaşandığını söyledi" dedi.
Kamu kurumlarına başvurduğunu ancak sonuç alamadığını belirten Sürmeli, ödeme yaptığı kişiye de ulaşamadığını söyledi.
"TAPUSUNU ALMADAN ÖDEME YAPMAYIN"
Yaşadığı mağduriyetin başkalarının başına gelmemesi için vatandaşları uyaran Sürmeli, "Benim amacım, yaşadığım dolandırıcılığı başkası yaşamasın. Yılbaşında tapuların verileceği söylenerek insanlar mağdur ediliyor, herkes dikkat etsin. Tapusunu almadan ödeme yapmayın" ifadelerini kullandı.
Yeni evli olduğunu ve küçük bir çocuğu bulunduğunu belirten Sürmeli, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için acil çözüm beklediğini söyledi.