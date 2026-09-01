Antakya'da depremde evi yıkılan Sürmeli, yaşanan sorunlar nedeniyle hak sahibi sayılmadı. Yeni bir yaşam kurmak isteyen Sürmeli, deprem konutlarından birini satın almak için 1 milyon TL ödeme yaptı.

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde evini kaybeden Serkan Sürmeli'nin yeni bir yuva kurma hayali, satın almak istediği evle ilgili öğrendiği gerçekle kabusa döndü.

TAPU İÇİN BEKLERKEN GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Deprem konutlarında tapu ve ödeme yönteminin yılbaşı itibarıyla belirlenecek olması nedeniyle tapu işlemleri için beklemeye başlayan Sürmeli, okulların tatil olmasıyla birlikte taşınma hazırlığına girişti.

Ancak yeni yuvasına taşınmak için geldiğinde satın almak istediği evin aynı kişi tarafından 6 kişiye daha satıldığını öğrendi.

Ödeme yaptığı kişiye ulaşamayan Sürmeli, yaşadıklarının ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"TEFECİLERE DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEYEREK KANDIRDI"

Tanıdığı bir kişi tarafından kandırıldığını öne süren Sürmeli, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Devletimiz bu konutları deprem mağdurları için inşa etti ve gözümüzün alabildiğince ev var. Arkamda görünen binada hak sahibi olan vatandaştan bir daire satın aldık, hak sahipliğimiz olmasına rağmen çıkmamıştı. Yeniden bir yaşam kurmak için ev satın almıştım, öğrendiğimize göre aynı şahıs evi 6 kişiye daha satmış. Şu an ortalıkta yok, bununla ilgili savcılığa gerekli suç duyurusunda bulunduk."

Sürmeli, ev için 1 milyon TL ödeme yaptığını belirterek tapunun yılbaşında verileceği söylenerek bekletildiğini ifade etti.

Sürmeli, "Tanıdığımız birisiydi, tefecilere düştüğünü ve evi acil satması gerektiğini söyleyerek kandırdı" diyerek mağduriyetinin giderilmesini istedi.