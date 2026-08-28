Ucuz ev ilanlarıyla 36 milyon liralık vurgun! Kapora dolandırıcıları için hesap vakti
İstanbul'da piyasanın altında ev ilanları vererek vatandaşlardan kapora ve konut bedeli aldıkları belirlenen 13 şüphelinin 48 ayrı eylemde milyonlarca liralık mağduriyete yol açtığı tespit edildi. Soruşturmada 30 eylemdeki zararın 36 milyon lirayı aştığı belirlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da konut sahibi olma hayali kuran vatandaşları ucuz ev ilanlarıyla tuzağa düşürerek kapora ve konut bedeli aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma tamamlandı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince yürütülen soruşturma kapsamında emlak sektöründe faaliyet gösteren bir şirket üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen dolandırıcılık olayları mercek altına alındı.
Şüphelilerin internet sitelerinde konut satış ilanları verdikleri, iş yerlerine gelen müşterilere beğendikleri evleri gösterdikleri ve fiyat konusunda anlaşma sağladıktan sonra çeşitli yöntemlerle parayı önceden aldıkları tespit edildi.
PİYASANIN ALTINDA EV İLANLARI VERDİLER
İddiaya göre şüpheliler, farklı evlere ait normalinden daha ucuz ilanlar vererek müşterilerden konut bedeli ya da kapora aldı.
Şüphelilerin daha sonra satış işlemlerinin gerçekleşmemesi için çeşitli bahaneler öne sürdükleri belirlendi.
Satıcının vazgeçtiği veya satışta sorun çıktığı gibi gerekçelerle vatandaşların oyalanarak paralarının iade edilmediği tespit edildi.
48 AYRI EYLEM TESPİT EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 48 ayrı eylem tespit edildi.
Soruşturma kapsamında nisan ayında teknik takip ve iletişimin dinlenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.
Yapılan incelemelerde 48 müştekinin yanı sıra Nisan 2026'dan itibaren daha fazla mağdurun da olabileceği değerlendirildi.
30 EYLEMDE 36 MİLYON LİRADAN FAZLA ZARAR
Soruşturmadaki 30 ayrı eylemde ortaya çıkan toplam maddi mağduriyetin 36 milyon liradan fazla olduğu belirlendi.
En yüksek mağduriyetin yaklaşık 3 milyon lira, ikinci en yüksek mağduriyetin 2 milyon 730 bin lira, bir diğer olayda ise 2 milyon 550 bin lira olduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulduğu ve üzerlerine kayıtlı tapuların da incelendiği bildirildi.