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Ucuz ev ilanlarıyla 36 milyon liralık vurgun! Kapora dolandırıcıları için hesap vakti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da piyasanın altında ev ilanları vererek vatandaşlardan kapora ve konut bedeli aldıkları belirlenen 13 şüphelinin 48 ayrı eylemde milyonlarca liralık mağduriyete yol açtığı tespit edildi. Soruşturmada 30 eylemdeki zararın 36 milyon lirayı aştığı belirlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ucuz ev ilanlarıyla 36 milyon liralık vurgun! Kapora dolandırıcıları için hesap vakti 1

İstanbul'da konut sahibi olma hayali kuran vatandaşları ucuz ev ilanlarıyla tuzağa düşürerek kapora ve konut bedeli aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma tamamlandı.

Ucuz ev ilanlarıyla 36 milyon liralık vurgun! Kapora dolandırıcıları için hesap vakti 2

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince yürütülen soruşturma kapsamında emlak sektöründe faaliyet gösteren bir şirket üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen dolandırıcılık olayları mercek altına alındı.

Şüphelilerin internet sitelerinde konut satış ilanları verdikleri, iş yerlerine gelen müşterilere beğendikleri evleri gösterdikleri ve fiyat konusunda anlaşma sağladıktan sonra çeşitli yöntemlerle parayı önceden aldıkları tespit edildi.

Ucuz ev ilanlarıyla 36 milyon liralık vurgun! Kapora dolandırıcıları için hesap vakti 3

PİYASANIN ALTINDA EV İLANLARI VERDİLER

İddiaya göre şüpheliler, farklı evlere ait normalinden daha ucuz ilanlar vererek müşterilerden konut bedeli ya da kapora aldı.

Şüphelilerin daha sonra satış işlemlerinin gerçekleşmemesi için çeşitli bahaneler öne sürdükleri belirlendi.

Satıcının vazgeçtiği veya satışta sorun çıktığı gibi gerekçelerle vatandaşların oyalanarak paralarının iade edilmediği tespit edildi.

Ucuz ev ilanlarıyla 36 milyon liralık vurgun! Kapora dolandırıcıları için hesap vakti 4

48 AYRI EYLEM TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 48 ayrı eylem tespit edildi.

Soruşturma kapsamında nisan ayında teknik takip ve iletişimin dinlenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.

Yapılan incelemelerde 48 müştekinin yanı sıra Nisan 2026'dan itibaren daha fazla mağdurun da olabileceği değerlendirildi.

Ucuz ev ilanlarıyla 36 milyon liralık vurgun! Kapora dolandırıcıları için hesap vakti 5

30 EYLEMDE 36 MİLYON LİRADAN FAZLA ZARAR

Soruşturmadaki 30 ayrı eylemde ortaya çıkan toplam maddi mağduriyetin 36 milyon liradan fazla olduğu belirlendi.

En yüksek mağduriyetin yaklaşık 3 milyon lira, ikinci en yüksek mağduriyetin 2 milyon 730 bin lira, bir diğer olayda ise 2 milyon 550 bin lira olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulduğu ve üzerlerine kayıtlı tapuların da incelendiği bildirildi.

Ucuz ev ilanlarıyla 36 milyon liralık vurgun! Kapora dolandırıcıları için hesap vakti 6

KREDİ ÇEKİP EV HAYALİ KURDULAR

Eylemler kapsamında bazı mağdurların ev, iş yeri ve araç gibi mal varlıklarını sattıkları veya bankalardan kredi çektikleri belirlendi.

Mağdurların elde ettikleri paraları satın almak istedikleri konutlar için şüphelilere verdikleri değerlendirildi.

Ucuz ev ilanlarıyla 36 milyon liralık vurgun! Kapora dolandırıcıları için hesap vakti 7

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 13 şüphelinin yakalanması amacıyla 25 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul, Sinop ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında mağdur olduğu değerlendirilen kişilerin de tespit edilerek ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Ucuz ev ilanlarıyla 36 milyon liralık vurgun! Kapora dolandırıcıları için hesap vakti 8

"BİZDEN 200 BİN TL KAPORA İSTEDİLER"

Operasyonun ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne ifadeye gelen mağdurlardan 55 yaşındaki Fatma Balaban, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Biz ev almak istiyorduk. Apartman görevlisiyiz, kapıcı dairesindeyiz. Ev almak için eşim internetten aramış, bulmuş. Gittik baktık, iki üç ev gösterdiler. Bir tane ev gösterdiler, onu beğendik. Sonra bizden 200 Bin TL kapora istediler."

Ucuz ev ilanlarıyla 36 milyon liralık vurgun! Kapora dolandırıcıları için hesap vakti 9

"BENİ ADETA BÜYÜLEDİLER"

Balaban, şüphelilerin kendisini ikna etmek için çeşitli söylemlerde bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"O günü aniden 'Abla şöyle olur, anne böyle olur, abi böyle olur' diyerek büyülediler bizi. Ben de ne olduğumu anlayamadım. 200 bin lirayı kaporayı oğluma attırdım bankadan. Sonra bana kredi çıkartacak oldular. Ben dedim bana kredi çıkmaz. Benim gelirim yok, emekli değilim.'Bizim bankalar bizim adamlarımız var, çıkartırız. Sen yeter ki iste, biz sana çıkartırız' dediler."

Balaban, kaporasını geri almak için gittiğinde ise kendisine başka bir ev teklif edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kredi çıkmadı sonra, çıkartamadılar. Sonra ben üç ay sonra kaporamı istemeye gittim. Kaporamı istemeye gittiğimde ise 'Abla paran elinde hazırsa tapun bugün 3'te sende' diyerek kandırdı beni."

Ucuz ev ilanlarıyla 36 milyon liralık vurgun! Kapora dolandırıcıları için hesap vakti 10

"ALTINLARI BOZDURDUM, ÇARESİZLİĞİMDEN FAYDALANDILAR"

O gün altınlarını şüphelilerin tanıdığı kuyumcuya bozdurduğunu söyleyen Balaban, "Ben ne olduğumu anlayamadım. Annem de yoğun bakımdaydı. Evi fare basmıştı. Apartman görevlisiyim. Ben de bir an önce o evde kurtulmak için çare arıyordum. Benim çaresizliğimden faydalandılar. Polisimize, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ederim" dedi.

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