Eylemler kapsamında bazı mağdurların ev, iş yeri ve araç gibi mal varlıklarını sattıkları veya bankalardan kredi çektikleri belirlendi.

"Biz ev almak istiyorduk. Apartman görevlisiyiz, kapıcı dairesindeyiz. Ev almak için eşim internetten aramış, bulmuş. Gittik baktık, iki üç ev gösterdiler. Bir tane ev gösterdiler, onu beğendik. Sonra bizden 200 Bin TL kapora istediler."

"BENİ ADETA BÜYÜLEDİLER"

Balaban, şüphelilerin kendisini ikna etmek için çeşitli söylemlerde bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"O günü aniden 'Abla şöyle olur, anne böyle olur, abi böyle olur' diyerek büyülediler bizi. Ben de ne olduğumu anlayamadım. 200 bin lirayı kaporayı oğluma attırdım bankadan. Sonra bana kredi çıkartacak oldular. Ben dedim bana kredi çıkmaz. Benim gelirim yok, emekli değilim.'Bizim bankalar bizim adamlarımız var, çıkartırız. Sen yeter ki iste, biz sana çıkartırız' dediler."

Balaban, kaporasını geri almak için gittiğinde ise kendisine başka bir ev teklif edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kredi çıkmadı sonra, çıkartamadılar. Sonra ben üç ay sonra kaporamı istemeye gittim. Kaporamı istemeye gittiğimde ise 'Abla paran elinde hazırsa tapun bugün 3'te sende' diyerek kandırdı beni."