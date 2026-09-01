Çeşme'de sahil işgali sona erdi! Ünlülerden sonra iş insanları gündemde
Çeşme Paşalimanı’nda halka açık sahili özel plaja dönüştürdüğü belirtilen iş insanı Hasan Aygıt’ın oluşturduğu alan kaldırıldı. Sahilin yeniden vatandaşların kullanımına açılmasının ardından, Şahan Gökbakar, Sinan Çetin ve Gökhan Çarmıklı’nın da benzer sahil tartışmalarıyla gündeme gelmesiyle kamuya ait alanlardaki denetimler artırıldı.
Halka ait sahillerin duvar, iskele, şezlong ve benzeri uygulamalarla kişisel kullanıma kapatıldığı yönündeki tartışmalar sürüyor.
Son olarak İzmir'in Çeşme ilçesi Paşalimanı bölgesinde, halka açık sahili özel plaja dönüştürdüğü belirtilen iş insanı Hasan Aygıt gündeme geldi. Aygıt'a ait olduğu belirtilen yapıların kaldırılmasıyla sahilin yeniden vatandaşların kullanımına açıldığı belirtildi.
HALKIN ALANINA DEMİR ATTILAR
Sabah yazarı Gökhan Gökduman, köşe yazısında kamuya ait sahillerin kişisel kullanıma ayrılmasıyla ilgili tartışmaları ele aldı.
Gökduman, yazısında bazı kişilerin kamuya ait alanları kendi kullanımlarına tahsis etmeye çalıştığını belirterek, son dönemde benzer olayların gündeme geldiğini aktardı.
Daha önce Şahan Gökbakar, Marmaris'te evinin önüne yaptırdığı iskele nedeniyle tartışma konusu olmuştu. Sinan Çetin ise Büyükada'da sahile inen yolun bir bölümünü duvarla çevirdiği ve alanı kendi bahçesine dahil ettiği iddialarıyla gündeme gelmişti.
İş insanı Gökhan Çarmıklı da Çeşme'de halkın kullanımına açık olduğu belirtilen bir alanda şezlong ve şemsiyeler kullanılması nedeniyle tartışmaların odağında yer almıştı.
ÇEŞME'DE SAHİL YENİDEN VATANDAŞLARA AÇILDI
Bu kez Çeşme Paşalimanı'nda halka açık sahilin özel plaj olarak kullanıldığı iddiası gündeme geldi. İş insanı Hasan Aygıt'a ait olduğu belirtilen ve kıyı alanının kişisel kullanıma ayrılmasına neden olduğu öne sürülen yapıların kaldırıldığı belirtildi.
Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle söz konusu alanın yeniden vatandaşların kullanımına açıldığı ifade edildi.
DENETİMLER ARTIRILDI
Ancak son dönemde artırılan denetimler, kamuya ait alanların usulsüz şekilde kapatılmasına izin vermiyor. Devletin yürüttüğü denetimlerle kamu malının kişisel kullanıma tahsis edilmesinin önüne geçiliyor.