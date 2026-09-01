Çeşme'de sahil işgali sona erdi! Ünlülerden sonra iş insanları gündemde

Gökduman, yazısında bazı kişilerin kamuya ait alanları kendi kullanımlarına tahsis etmeye çalıştığını belirterek, son dönemde benzer olayların gündeme geldiğini aktardı.

Son olarak İzmir'in Çeşme ilçesi Paşalimanı bölgesinde, halka açık sahili özel plaja dönüştürdüğü belirtilen iş insanı Hasan Aygıt gündeme geldi. Aygıt'a ait olduğu belirtilen yapıların kaldırılmasıyla sahilin yeniden vatandaşların kullanımına açıldığı belirtildi.

Daha önce Şahan Gökbakar, Marmaris'te evinin önüne yaptırdığı iskele nedeniyle tartışma konusu olmuştu. Sinan Çetin ise Büyükada'da sahile inen yolun bir bölümünü duvarla çevirdiği ve alanı kendi bahçesine dahil ettiği iddialarıyla gündeme gelmişti.

İş insanı Gökhan Çarmıklı da Çeşme'de halkın kullanımına açık olduğu belirtilen bir alanda şezlong ve şemsiyeler kullanılması nedeniyle tartışmaların odağında yer almıştı.