Arif Kocabıyık tır dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı! O anlar kamerada
YouTube üzerinden yaptığı yayınlarla tanınan Arif Kocabıyık, hakkındaki adli kontrol kararlarını hiçe sayarak yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi. Kapıkule Sınır Kapısı’nda düzenlenen operasyonda, bir tırın dorsesine gizlenmiş halde bulunan Kocabıyık’ın firar planı X-ray cihazına takıldı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.11 sıralarında Kapıkule Gümrük Sahası'nda dikkat çeken bir olay yaşandı.
Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 çekici ve 42 AKC 930 dorse plakalı tırda gerçekleştirilen arama ve kontroller sırasında, aracın dorsesinin altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi.
Yapılan incelemede, gizlenen kişilerin kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Türk vatandaşı Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI BULUNUYORDU
Sorgulamada, Arif Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.
Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı devam eden Kocabıyık'ın, Bulgaristan'a geçebilmek amacıyla tır dorsesinin altına gizlendiği ve bu şekilde sınırı geçmeye çalıştığı belirlendi.
KOCABIYIK VE TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Olayın tespit edilmesinin ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli işlemler başlatıldı.
Bu kapsamda Arif Kocabıyık ile tırın sürücüsü Muhterem Altıntaş gözaltına alındı.
Şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilmeleri yönünde talimat verildi.
Olayla ilgili soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca tüm yönleriyle sürdürüldüğü bildirildi.