Meteoroloji uzmanı Adil Tek uyardı! Bugün bu bölgelere dikkat: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, yeni haftanın hava durumunu değerlendirdi. Tek, bugün özellikle Ordu-Giresun hattında kuvvetli yağışa dikkat çekti. Doğu Karadeniz’de risk sürerken İstanbul’da cuma günü yağış bekleniyor. Ege ve Akdeniz’de sıcaklık, Güneydoğu’da ise bunaltıcı sıcaklıklar öne çıkıyor.
Türkiye yeni haftaya bölgelere göre değişen hava koşullarıyla başladı. Doğu Karadeniz'de yağışlı hava etkisini artırırken özellikle Ordu-Giresun hattı için dikkat çeken bir uyarı geldi. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, mevcut radar ve uydu görüntülerinin bölgedeki yağışın sürdüğünü gösterdiğini belirterek vatandaşların özellikle bugün dikkatli olması gerektiğini söyledi.
BUGÜN GÖZLER ORDU-GİRESUN HATTINDA
Meteoroloji haritasında Doğu Karadeniz'in bazı kesimleri sarı kodlu uyarıyla öne çıkıyor. Özellikle Ordu ve Giresun arasında etkili olan yağış dikkat çekiyor. Rize çevresinde de yağış görülürken, yağış alanının zaman zaman yer değiştirdiği belirtiliyor.
Adil Tek, radar ve uydu görüntülerinin bölgedeki hareketliliğe işaret ettiğini söyledi. Tek, Ordu-Giresun hattının bugün yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
"Özellikle bugün Ordu-Giresun çok büyük risk altında."
TRABZON'DA DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Doğu Karadeniz'de yalnızca Ordu ve Giresun değil, Trabzon da yağışlı havanın etkisi altında. Adil Tek, Trabzon'da bugün kuvvetli yağış ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Bölgede yağışların önümüzdeki günlerde de tamamen sona ermesi beklenmiyor. Ancak yağışların dağılımı ve şiddetinin günlere göre değişmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz'de bugün öne çıkan iller