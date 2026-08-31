Meteoroloji uzmanı Adil Tek uyardı! Bugün bu bölgelere dikkat: Kuvvetli yağış geliyor

KIBRIS AÇIKLARINDAKİ FACİA SONRASI "ÖLÜ DALGA" DEĞERLENDİRMESİ

Adil Tek, yayında Kıbrıs açıklarında yaşanan facia sonrası deniz koşullarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Tek, cumartesi günü bölgede güçlü bir alçak basınç sisteminin etkili olduğunu belirtti. Kuzeyden gelen serin hava ile Akdeniz'in sıcak sularının karşılaşmasının bölgede siklonik yapıların oluşmasına yol açtığını söyledi.

Bu sistemin beraberinde kuvvetli yağış ve fırtınaları getirdiğini belirten Tek, cumartesi günü denize açılması planlanan teknenin kötü hava koşulları nedeniyle hareketini ertelediğini aktardı. Pazar günü ise sistemin gücünü kaybettiğini ifade eden Tek, buna rağmen daha önceki fırtınalardan kalan dalgaların bölgede etkili olabileceğine dikkat çekti.

"Ölü dalga" olarak adlandırılan bu durumun, mevcut fırtınadan değil daha önce oluşan bir sistemin oluşturduğu dalgalardan kaynaklanabileceğini anlatan Tek, önemli bir ayrıntının altını çizdi.

"Ölü dalga olduğu da net değil oradaki tablonun."