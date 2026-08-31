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Meteoroloji uzmanı Adil Tek uyardı! Bugün bu bölgelere dikkat: Kuvvetli yağış geliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji uzmanı Adil Tek uyardı! Bugün bu bölgelere dikkat: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, yeni haftanın hava durumunu değerlendirdi. Tek, bugün özellikle Ordu-Giresun hattında kuvvetli yağışa dikkat çekti. Doğu Karadeniz’de risk sürerken İstanbul’da cuma günü yağış bekleniyor. Ege ve Akdeniz’de sıcaklık, Güneydoğu’da ise bunaltıcı sıcaklıklar öne çıkıyor.

Türkiye yeni haftaya bölgelere göre değişen hava koşullarıyla başladı. Doğu Karadeniz'de yağışlı hava etkisini artırırken özellikle Ordu-Giresun hattı için dikkat çeken bir uyarı geldi. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, mevcut radar ve uydu görüntülerinin bölgedeki yağışın sürdüğünü gösterdiğini belirterek vatandaşların özellikle bugün dikkatli olması gerektiğini söyledi.

METEOROLOJİ'DEN 5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI: HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

(MGM)(MGM)

BUGÜN GÖZLER ORDU-GİRESUN HATTINDA

Meteoroloji haritasında Doğu Karadeniz'in bazı kesimleri sarı kodlu uyarıyla öne çıkıyor. Özellikle Ordu ve Giresun arasında etkili olan yağış dikkat çekiyor. Rize çevresinde de yağış görülürken, yağış alanının zaman zaman yer değiştirdiği belirtiliyor.

Adil Tek, radar ve uydu görüntülerinin bölgedeki hareketliliğe işaret ettiğini söyledi. Tek, Ordu-Giresun hattının bugün yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Özellikle bugün Ordu-Giresun çok büyük risk altında."

Meteoroloji uzmanı Adil Tek uyardı! Bugün bu bölgelere dikkat: Kuvvetli yağış geliyor - 1

TRABZON'DA DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz'de yalnızca Ordu ve Giresun değil, Trabzon da yağışlı havanın etkisi altında. Adil Tek, Trabzon'da bugün kuvvetli yağış ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Bölgede yağışların önümüzdeki günlerde de tamamen sona ermesi beklenmiyor. Ancak yağışların dağılımı ve şiddetinin günlere göre değişmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de bugün öne çıkan iller

Ordu
Kuvvetli yağış riski
Giresun
Kuvvetli yağış riski
Trabzon
Yağışlı, yer yer kuvvetli yağış
Rize
Yağış bekleniyor
Artvin
Yağışlı hava etkili olacak

Meteoroloji uzmanı Adil Tek uyardı! Bugün bu bölgelere dikkat: Kuvvetli yağış geliyor - 2

KIBRIS AÇIKLARINDAKİ FACİA SONRASI "ÖLÜ DALGA" DEĞERLENDİRMESİ

Adil Tek, yayında Kıbrıs açıklarında yaşanan facia sonrası deniz koşullarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Tek, cumartesi günü bölgede güçlü bir alçak basınç sisteminin etkili olduğunu belirtti. Kuzeyden gelen serin hava ile Akdeniz'in sıcak sularının karşılaşmasının bölgede siklonik yapıların oluşmasına yol açtığını söyledi.

Bu sistemin beraberinde kuvvetli yağış ve fırtınaları getirdiğini belirten Tek, cumartesi günü denize açılması planlanan teknenin kötü hava koşulları nedeniyle hareketini ertelediğini aktardı. Pazar günü ise sistemin gücünü kaybettiğini ifade eden Tek, buna rağmen daha önceki fırtınalardan kalan dalgaların bölgede etkili olabileceğine dikkat çekti.

"Ölü dalga" olarak adlandırılan bu durumun, mevcut fırtınadan değil daha önce oluşan bir sistemin oluşturduğu dalgalardan kaynaklanabileceğini anlatan Tek, önemli bir ayrıntının altını çizdi.

"Ölü dalga olduğu da net değil oradaki tablonun."

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

İSTANBUL'DA SICAKLIK 30 DERECE CİVARINDA

Marmara'da aşırı sıcakların etkisi azalıyor. İstanbul'da bugün sıcaklıkların yaklaşık 29-31 derece arasında olması bekleniyor. Adil Tek, İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklıkların çok fazla yükselmesini beklemediğini söyledi. Cuma günü ise kuzeyden gelecek yeni bir sistemle birlikte yağış ihtimali bulunuyor.

Gece sıcaklıklarının 20-21 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kentte daha rahat bir hava hissedilecek. Nem oranındaki düşüş de hissedilen sıcaklığın azalmasına katkı sağlayacak.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek uyardı! Bugün bu bölgelere dikkat: Kuvvetli yağış geliyor - 3

EGE'DE SICAKLIK VE NEM ETKİSİ SÜRÜYOR

Ege Bölgesi'nde ise sıcak hava devam ediyor. İzmir ve Aydın çevresinde sıcaklıkların 35-37 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor. İzmir'de önümüzdeki günlerde birkaç derecelik değişimler yaşansa da genel tablonun büyük ölçüde korunacağı belirtiliyor.

Adil Tek, özellikle kıyı kesimlerinde nemin sıcaklığı daha bunaltıcı hale getirdiğine dikkat çekti. İzmir'de de son günlerde nemin daha fazla hissedildiğini ifade etti.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek uyardı! Bugün bu bölgelere dikkat: Kuvvetli yağış geliyor - 4

AKDENİZ'DE SICAKLIK YÜKSEK, NEM BUNALTIYOR

Akdeniz'de bugün sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. Antalya'da 36 derece civarında sıcaklık öngörülürken Mersin, Adana ve Hatay'da nemli hava öne çıkıyor. Tek, bu bölgelerde nem nedeniyle terin vücuttan yeterince uzaklaşamadığını ve bunun hissedilen sıcaklığı artırdığını belirtti.

Antalya'da ise kuzeyli rüzgarların etkisiyle daha kuru bir hava görülüyor. Perşembe ve cuma günlerinde sıcaklıklarda yaklaşık 5 derecelik düşüş beklenmesine rağmen bunun doğrudan bir serinleme anlamına gelmediği belirtiliyor.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek uyardı! Bugün bu bölgelere dikkat: Kuvvetli yağış geliyor - 5

ANKARA'DA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNE YAKLAŞIYOR

İç Anadolu'da özellikle Kayseri, Sivas ve Karadeniz'e uzanan hat boyunca zaman zaman yağışlar görülüyor. Başkent Ankara'da bugün sıcaklık 30 derece civarında. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 30-31 derece seviyelerinde kalması bekleniyor.

Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 15-16 derece civarına düşmesi bekleniyor. Adil Tek, Ankara'da gecelerin artık daha rahat geçtiğini ve sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaştığını belirtti. Cuma günü başkentte hafif yağış ihtimali de bulunuyor.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek uyardı! Bugün bu bölgelere dikkat: Kuvvetli yağış geliyor - 6

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA 40 DERECELİK SICAKLIKLAR GERİDE KALDI

Güneydoğu Anadolu'da yazın en sert sıcaklıkları artık geride kalıyor. Şanlıurfa'da sıcaklıkların bugün 35-36 derece civarında olması bekleniyor. Adil Tek, bölgede daha önce görülen 40-45 derecelik değerlerin artık sona erdiğini belirtti. Gece sıcaklıklarının da düşmeye başladığını söyleyen Tek, nemin düşük olması nedeniyle bölgenin diğer sıcak bölgelere kıyasla daha rahat olduğunu ifade etti.

Uzman ayrıca, ağustosun son gününde bölgede geleneksel kışlık hazırlıkların da başladığına dikkat çekti.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek uyardı! Bugün bu bölgelere dikkat: Kuvvetli yağış geliyor - 7

DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞ KUZEYDE DEVAM EDECEK

Doğu Anadolu'nun özellikle kuzey kesimlerinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. İç Anadolu'nun doğusundan başlayarak kuzeye uzanan hat boyunca yağışların zaman zaman devam etmesi bekleniyor. Erzurum'da bugün sıcaklığın 22 derece olması ve yağış görülmesi bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günlerinde yağışın kesilmesi, cuma günü ise yeniden yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor.

Yarın yağışların Doğu Anadolu'nun doğusu ve güneyine doğru genişlemesi Hakkari'ye kadar uzanan kesimlerde de etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek uyardı! Bugün bu bölgelere dikkat: Kuvvetli yağış geliyor - 8

EYLÜL İLE BİRLİKTE SICAKLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

31 Ağustos ile birlikte ağustos ayı sona eriyor. Takvimler yarın 1 Eylül'ü gösterecek ve meteorolojik açıdan sonbahar dönemine girilecek. Adil Tek'in değerlendirmesine göre önümüzdeki bir-iki haftalık süreçte daha serin bir hava öne çıkacak. Ancak ayın ortalarından sonra sıcaklıklarda yeniden bir miktar artış yaşanabilir.

Buna rağmen yaz aylarında görülen aşırı sıcak hava dalgalarının aynı şiddette geri dönmesi beklenmiyor. Sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

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