Denizde 3 kişiyi kurtarmak isterken canından oldu!

Bartın’ın İnkumu sahilinde, akşam saatlerinde denize girerek boğulma tehlikesi yaşayan 3 kişiyi kurtarmaya çalışan emekli imam Yılmaz Çiftçi (58), müdahale sırasında boğularak hayatını kaybetti. Dalgalar nedeniyle denize girmenin yasak olduğu bölgede cankurtaranlara yardım etmek için suya giren Çiftçi ile kurtarılan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, emekli imam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.