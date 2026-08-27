Denizde 3 kişiyi kurtarmak isterken canından oldu!
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Bartın’ın İnkumu sahilinde, akşam saatlerinde denize girerek boğulma tehlikesi yaşayan 3 kişiyi kurtarmaya çalışan emekli imam Yılmaz Çiftçi (58), müdahale sırasında boğularak hayatını kaybetti. Dalgalar nedeniyle denize girmenin yasak olduğu bölgede cankurtaranlara yardım etmek için suya giren Çiftçi ile kurtarılan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, emekli imam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, saat 19.00 sıralarında İnkumu Plajı Belediye Evleri mevkisinde meydana geldi. Dalgalar nedeniyle akşam saatlerinde denize girmenin yasaklanmasının ardından serinlemek için denize giren 3 kişi, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.
Cankurtaranların müdahalesine destek olmak isteyen emekli imam Yılmaz Çiftçi de 3 kişiyi kurtarmak için denize girdi.
KURTARDI AMA KENDİSİ KURTULAMADI
Cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan 3 kişi ile Yılmaz Çiftçi, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 58 yaşındaki Çiftçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Boğulma tehlikesi geçiren diğer 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.