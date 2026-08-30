Sert geçişlere hazır olun: 10 il için kritik uyarı! Fırtına, sağanak ve toz bir arada

Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi. 30 Ağustos Pazar günü Türkiye genelinde gökyüzü karışıyor. Karadeniz'de sel riski, Doğu Anadolu'da fırtına ve toz taşınımı beklenirken 10 il için sarı kodlu alarm verildi. Yeni haftada ise kavurucu sıcaklar kapıda. İşte il il beklenen kritik hava durumu!

(MGM(

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MGM'nin son tahminine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yağışların etki alanı ise oldukça geniş. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak.

Bunun yanında Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ancak tüm bölgelerde yağışın şiddeti aynı olmayacak. Günün en dikkat çekici hava olayı Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarındaki kuvvetli yağışlar olacak.