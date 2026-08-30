Sert geçişlere hazır olun: 10 il için kritik uyarı! Fırtına, sağanak ve toz bir arada
Türkiye, ağustos ayının son günlerinde oldukça hareketli bir hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) gelen son dakika uyarılarına göre, bugün yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar, fırtına ve toz taşınımı aynı anda yaşanacak.
Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi. 30 Ağustos Pazar günü Türkiye genelinde gökyüzü karışıyor. Karadeniz'de sel riski, Doğu Anadolu'da fırtına ve toz taşınımı beklenirken 10 il için sarı kodlu alarm verildi. Yeni haftada ise kavurucu sıcaklar kapıda. İşte il il beklenen kritik hava durumu!
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MGM'nin son tahminine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yağışların etki alanı ise oldukça geniş. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak.
Bunun yanında Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ancak tüm bölgelerde yağışın şiddeti aynı olmayacak. Günün en dikkat çekici hava olayı Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarındaki kuvvetli yağışlar olacak.
METEOROLOJİDEN 10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ağustos Pazar günü için 10 ile sarı kodlu uyarı verdi.