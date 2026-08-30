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Sert geçişlere hazır olun: 10 il için kritik uyarı! Fırtına, sağanak ve toz bir arada

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sert geçişlere hazır olun: 10 il için kritik uyarı! Fırtına, sağanak ve toz bir arada

Türkiye, ağustos ayının son günlerinde oldukça hareketli bir hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) gelen son dakika uyarılarına göre, bugün yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar, fırtına ve toz taşınımı aynı anda yaşanacak.

Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi. 30 Ağustos Pazar günü Türkiye genelinde gökyüzü karışıyor. Karadeniz'de sel riski, Doğu Anadolu'da fırtına ve toz taşınımı beklenirken 10 il için sarı kodlu alarm verildi. Yeni haftada ise kavurucu sıcaklar kapıda. İşte il il beklenen kritik hava durumu!

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MGM'nin son tahminine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yağışların etki alanı ise oldukça geniş. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak.

Bunun yanında Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ancak tüm bölgelerde yağışın şiddeti aynı olmayacak. Günün en dikkat çekici hava olayı Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarındaki kuvvetli yağışlar olacak.

Sert geçişlere hazır olun: 10 il için kritik uyarı! Fırtına, sağanak ve toz bir arada - 1

METEOROLOJİDEN 10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ağustos Pazar günü için 10 ile sarı kodlu uyarı verdi.

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına
Amasya, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat
Bitlis, Hakkari, Siirt, Van, Şırnak

(A Haber)(A Haber)

MGM'DEN TOZ TAŞINIMI ALARMI

Hava durumunun bir başka dikkat çeken başlığı ise toz taşınımı. MGM, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğini bildirdi.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşüş yaşanabilir. Özellikle açık alanlarda ve yollarda görüş koşullarının değişmesi ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle bölgedeki vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmesi gerekiyor.

Sert geçişlere hazır olun: 10 il için kritik uyarı! Fırtına, sağanak ve toz bir arada - 2

DOĞU ANADOLU'DA FIRTINAYA DİKKAT

Yağışın yanında rüzgar da bazı bölgelerde gündemin önemli başlıklarından biri olacak. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Rüzgarın hızının yer yer 50-80 kilometre/saat seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Bu nedenle özellikle Bitlis, Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak çevrelerinde dikkatli olunması gerekiyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Açık alanda bulunanların ve araç kullananların ani rüzgar değişimlerine karşı tedbirli olması önem taşıyor

Sert geçişlere hazır olun: 10 il için kritik uyarı! Fırtına, sağanak ve toz bir arada - 3

İSTANBUL İÇİN GÜNEŞLİ VE NEMLİ BİR PAZAR

İstanbul'da ise Türkiye'nin doğusundaki kadar sert bir hava tablosu beklenmiyor. 30 Ağustos Pazar günü İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava görülecek. Gün içerisinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak ihtimali bulunuyor. Sıcaklığın yaklaşık 29 derece olması bekleniyor.

İstanbul için asıl dikkat çeken gelişme ise önümüzdeki günlerde yaşanacak. Haftalık tahminlerde batı bölgelerde sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor. MGM, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağını bildiriyor.

Yani İstanbul'da 30 Ağustos'ta hava zaman zaman bulutlu ve yağışlı olsa da hafta boyunca yağışlı havanın yerini daha sakin ve sıcak koşullara bırakması bekleniyor.

Sert geçişlere hazır olun: 10 il için kritik uyarı! Fırtına, sağanak ve toz bir arada - 4

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİ AŞACAK

Pazar günkü serinleten ve ıslatan havanın ardından Türkiye genelinde yeni bir sıcak hava dalgası hakimiyet kuracak. Meteorolojinin 5 günlük raporuna göre; 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artmaya başlayacak. 1 Eylül Salı ve 2 Eylül Çarşamba günleri ise yurdun büyük bölümünde güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde sıcak bir hava hakim olacak

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