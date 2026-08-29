Gaziantep'te gelecek bugünden kuruluyor! Şeffaf belediyecilikte dijital dönem

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in öncülüğünde yürütülen projeler; teknoloji, kültür, bilim, çevre ve sürdürülebilirliği aynı şehircilik anlayışında buluşturuyor. Şeffaf belediyecilikten 4 bin kişilik kongre merkezine, 500 dönümlük yeşil yaşam koridorundan 2 milyar liralık stratejik su yatırımlarına kadar hayata geçirilen dev adımlar Gaziantep'i uluslararası arenada geleceğe taşıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öncülüğünde, Gaziantep'in geleceğine yön verecek yatırımlar birer birer hayata geçiriliyor. Teknoloji, kültür, bilim, çevre ve sürdürülebilirliği aynı şehircilik anlayışında buluşturan projelerle Gazi şehir, geleceğin kent modelini bugünden oluşturuyor.

"Vatandaş odaklı, teknolojiyi kullanan, doğayı koruyan ve kültürel mirasa sahip çıkan şehir" anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Başkan Şahin, Gaziantep'in yaşam kalitesini yükseltirken kentin ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet gücünü de artırmayı hedefliyor.

ŞEFFAF BELEDİYECİLİKTE ÖRNEK UYGULAMA

Başkan Fatma Şahin'in öncelik verdiği şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışının önemli örneklerinden biri Temiz İnşaat Sistemi oldu. UNDP Türkiye iş birliği ve UNDP Seul Politika Merkezi desteğiyle hayata geçirilen sistemle kent genelindeki kamu inşaat projeleri dijital ortamda vatandaşların erişimine açılıyor. Projelerin konumu, ilerleme durumu ve güncel bilgileri harita tabanlı platform üzerinden takip edilebiliyor. Sistemin ikinci aşamasında vatandaşların görüş ve önerileriyle proje süreçlerine daha aktif katılması hedefleniyor.

GAZİANTEP'İN TARİHİNE TEKNOLOJİK DOKUNUŞ

Başkan Şahin'in kültür ve sanat vizyonunun yansımalarından biri olan Dijital Sanat Müzesi, Gaziantep'in binlerce yıllık mirasını yeni nesil teknolojilerle buluşturuyor. Gaziantep Millet Bahçesi içerisindeki müzede yüksek çözünürlüklü panoramik görüntüler ve üç boyutlu ses sistemiyle ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuluyor. Gaziantep'in tarihi, Milli Mücadele ruhu, gastronomisi ve geleneksel yaşamı dijital içeriklerle gelecek kuşaklara aktarılıyor.

GAZİANTEP'İ ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARIN MERKEZİ YAPACAK

Fatma Şahin'in kentin turizm ve tanıtım kapasitesini artırmaya yönelik yatırımları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Fuar Merkezi de önemli yer tutuyor. Yaklaşık 39 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacak merkez, 4 bin 120 kişilik kapasitesiyle kongre, fuar, tiyatro, konser ve farklı kültür-sanat organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek. Proje tamamlandığında Gaziantep'in kongre ve kültür turizmindeki uluslararası görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

ŞAHİN'İN YEŞİL ŞEHİR VİZYONU: GASTROBOTANİK PARKI

Başkan Şahin'in doğa, bilim ve gastronomiyi aynı zeminde buluşturan projelerinden Gastrobotanik Parkı, kentin geleceğine yönelik en önemli çevreci yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.

232 bin metrekarelik alanda kurulacak parkın 150 bin metrekaresi yeşil alan olarak düzenlenecek. Galle Park ile bağlantılı yürüyüş yollarıyla yaklaşık 500 dönümlük kesintisiz bir yaşam koridoru oluşturulacak.

Tropik ve üretim seralarının yanı sıra Etnobotanik Müzesi, Fitoterapi Merkezi, herbaryum, eğitim alanları ve Botanik Sanat Atölyesi gibi bölümlerin yer alacağı park; doğayı, bilimi, tarımı ve gastronomiyi bir araya getiren çok yönlü bir yaşam ve eğitim alanı olacak.

TARİHİ BEY MAHALLESİ YENİDEN KENT YAŞAMINDA

Başkan Şahin'in tarihi mirası koruyarak geleceğe taşıma anlayışı doğrultusunda Bey Mahallesinde kapsamlı restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları yürütülüyor. Sanat Sokağı ile tarihi doku kültür, sanat, gastronomi ve sosyal yaşamla buluşturulurken; cephe restorasyonları, altyapı yenilemeleri ve çevre düzenlemeleriyle mahallenin özgün kimliği yeniden ortaya çıkarılıyor.

Koruma çalışmaları kapsamında 12 tarihi yapı restorasyon programına alınırken, 9 tarihi konak kamulaştırılarak kamuya kazandırıldı.

ŞAHİN'DEN GAZİANTEP'İN SU GELECEĞİNE STRATEJİK YATIRIM

Başkan Fatma Şahin'in öncülüğünde kentin geleceğini güvence altına alan yatırımları arasında su projeleri de önemli bir yer tutuyor. GASKİ tarafından yürütülen Çetintepe Su Temini Projesi, yaklaşık 2 milyar liralık yatırımla Gaziantep'in su arz güvenliğini güçlendirecek. Projenin tamamlanmasıyla Çetintepe Barajı, Kartalkaya, Mizmilli ve Düzbağ'ın ardından kentin dördüncü ana içme suyu kaynağı olacak.

Su altyapısının güçlendirilmesinde ikinci önemli adım ise Belkıs İçme Suyu Arıtma Tesisi. Proje için 110 milyon avro tutarında yüzde 100 hibe desteği sağlanırken, ileri teknoloji arıtma sistemleriyle içme suyu kalitesinin daha da yükseltilmesi hedefleniyor.

Başkan Fatma Şahin'in öncülüğünde sürdürülen çalışmalarla Gaziantep; şeffaf ve dijital belediyecilikten kültür-sanata, yeşil alanlardan su güvenliğine kadar farklı alanlarda geleceğin şehircilik anlayışını bugünden hayata geçiriyor.