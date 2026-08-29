Eski üretilen altınlara dikkat! Sahte altın nasıl anlaşılır?
Darphane'nin sahteciliğin önüne geçmek amacıyla başlattığı Kıymetli Maden Takip Sistemi devreye girdi ancak dolandırıcılar eski tarihli ve güvenlik kodsuz ürünleri hedef seçti. Ambalajı, rengi, sertifikası ve seri numarasına kadar birebir kopyalanan sahte paketli gram altınlar piyasaya sürüldü
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, piyasadaki sahtecilik vakalarının önüne geçmek amacıyla Kıymetli Maden Takip Sistemi'ni (KMTS) hayata geçirdi. Ancak dolandırıcılar, bu sistemden önce üretilen ve üzerinde güvenlikli QR kod bulunmayan eski tarihli altınları fırsata çevirdi.
Piyasaya sürülen altın kaplama metallerin rengi, ağırlığı, ambalajı ve sertifikası gerçeğiyle birebir aynı üretilerek tüketicinin "ambalajlı ürün güvenlidir" algısı hedef alınıyor.
"AMBALAJLI OLDUĞU İÇİN KANDIRMAK DAHA KOLAY"
Son dönemde kuyumcuların neredeyse her gün benzer vakalarla karşılaştığını belirten Kuyumcu Sümeyra Özcan, sahtekarların özellikle paketli ürünleri seçtiğine dikkat çekti:
"Özellikle ambalajlı yaptıkları için insanları kandırmaları çok daha kolay oluyor. Altının rengini, görüntüsünü ve dokusunu taklit ediyorlar. Vatandaşın bunu çıplak gözle bakarak anlaması neredeyse imkansız."
TEST CİHAZINA GİRDİ, ALTIN ORANI "SIFIR" ÇIKTI!
Şüpheli paketleri açarak laboratuvar tipi ayar makinelerinde inceleyen kuyumcular, karşılaştıkları tablonun boyutunu gözler önüne serdi.