Eski üretilen altınlara dikkat! Sahte altın nasıl anlaşılır?

"Gerçeğinden ayırt edilemeyecek bir şekilde, birebir aynı boyutta yapmışlar. Şüphelenip kartını ve sertifikasını çıkarttık. Altın ayar makinemize koyduğumuzda gerçek ortaya çıktı; cihaz altın oranının sıfır olduğunu gösteriyor. Tamamen değersiz maden üzerine kaplama yapılmış."

Yapılan test sürecini anlatan Kuyumcu Orhan Topaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

YENİ ÜRETİMDE QR KOD DÖNEMİ, ESKİLERDE RİSK SÜRÜYOR

Darphanenin devreye aldığı sistem ile yeni basılan gram altınlar güvence altına alınıyor:

Yeni Üretimlerde Güvenlikli Takip: Yeni basılan tüm gram altınlarda güvenlikli etiket ve özel QR kod yer alıyor. Bu kod sayesinde altının üreticisi, saflık derecesi, ağırlığı ve seri numarası anlık olarak sorgulanabiliyor.

Eski Üretimlerdeki Boşluk: Sistem öncesinde basılan milyonlarca gerçek gram altında bu dijital etiketler bulunmadığı için dolandırıcılar özellikle eski ambalaj tasarımlarını taklit ederek piyasaya sürüyor.