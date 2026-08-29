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Eski üretilen altınlara dikkat! Sahte altın nasıl anlaşılır?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Eski üretilen altınlara dikkat! Sahte altın nasıl anlaşılır?

Darphane'nin sahteciliğin önüne geçmek amacıyla başlattığı Kıymetli Maden Takip Sistemi devreye girdi ancak dolandırıcılar eski tarihli ve güvenlik kodsuz ürünleri hedef seçti. Ambalajı, rengi, sertifikası ve seri numarasına kadar birebir kopyalanan sahte paketli gram altınlar piyasaya sürüldü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, piyasadaki sahtecilik vakalarının önüne geçmek amacıyla Kıymetli Maden Takip Sistemi'ni (KMTS) hayata geçirdi. Ancak dolandırıcılar, bu sistemden önce üretilen ve üzerinde güvenlikli QR kod bulunmayan eski tarihli altınları fırsata çevirdi.

ESKİ ÜRETİLEN ALTINLARA DİKKAT!

Piyasaya sürülen altın kaplama metallerin rengi, ağırlığı, ambalajı ve sertifikası gerçeğiyle birebir aynı üretilerek tüketicinin "ambalajlı ürün güvenlidir" algısı hedef alınıyor.

Eski üretilen altınlara dikkat! Sahte altın nasıl anlaşılır? - 1

"AMBALAJLI OLDUĞU İÇİN KANDIRMAK DAHA KOLAY"

Son dönemde kuyumcuların neredeyse her gün benzer vakalarla karşılaştığını belirten Kuyumcu Sümeyra Özcan, sahtekarların özellikle paketli ürünleri seçtiğine dikkat çekti:

"Özellikle ambalajlı yaptıkları için insanları kandırmaları çok daha kolay oluyor. Altının rengini, görüntüsünü ve dokusunu taklit ediyorlar. Vatandaşın bunu çıplak gözle bakarak anlaması neredeyse imkansız."

Eski üretilen altınlara dikkat! Sahte altın nasıl anlaşılır? - 2

TEST CİHAZINA GİRDİ, ALTIN ORANI "SIFIR" ÇIKTI!

Şüpheli paketleri açarak laboratuvar tipi ayar makinelerinde inceleyen kuyumcular, karşılaştıkları tablonun boyutunu gözler önüne serdi.

Eski üretilen altınlara dikkat! Sahte altın nasıl anlaşılır? - 3

Yapılan test sürecini anlatan Kuyumcu Orhan Topaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçeğinden ayırt edilemeyecek bir şekilde, birebir aynı boyutta yapmışlar. Şüphelenip kartını ve sertifikasını çıkarttık. Altın ayar makinemize koyduğumuzda gerçek ortaya çıktı; cihaz altın oranının sıfır olduğunu gösteriyor. Tamamen değersiz maden üzerine kaplama yapılmış."

Eski üretilen altınlara dikkat! Sahte altın nasıl anlaşılır? - 4

YENİ ÜRETİMDE QR KOD DÖNEMİ, ESKİLERDE RİSK SÜRÜYOR

Darphanenin devreye aldığı sistem ile yeni basılan gram altınlar güvence altına alınıyor:

Yeni Üretimlerde Güvenlikli Takip: Yeni basılan tüm gram altınlarda güvenlikli etiket ve özel QR kod yer alıyor. Bu kod sayesinde altının üreticisi, saflık derecesi, ağırlığı ve seri numarası anlık olarak sorgulanabiliyor.

Eski Üretimlerdeki Boşluk: Sistem öncesinde basılan milyonlarca gerçek gram altında bu dijital etiketler bulunmadığı için dolandırıcılar özellikle eski ambalaj tasarımlarını taklit ederek piyasaya sürüyor.

Eski üretilen altınlara dikkat! Sahte altın nasıl anlaşılır? - 5

DOLANDIRICILARA KARŞI UZMANLARDAN 3 KRİTİK TAVSİYE

Kuyumcular ve sektör temsilcileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için şu adımlara dikkat çekiyor:

  • Yeni Ürünlerde Kod Kontrolü: Satın alınan yeni basım gram altınların üzerindeki güvenlik bandrolü ve QR kodunun akıllı telefonlarla Darphane sistemi üzerinden doğrulanması gerekiyor.
  • Eski Ürünleri Cihazda Test Ettirin: Elinde eski tarihli ambalajlı altın bulunan veya satın alacak olan vatandaşların, şüpheli durumlarda ürünü güvendikleri kuyumcularda ayar makinesi ya da mihenk taşı ile test ettirmesi öneriliyor.
  • Piyasa Altı Fiyatlara Aldanmayın: Sosyal medyadan, kaynağı belirsiz internet sitelerinden veya piyasa değerinin belirgin şekilde altında satılan faturasız altınlardan kesinlikle uzak durulması gerekiyor.

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