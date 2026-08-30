Batman’da spor salonunda yangın: 3 ölü, 9 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, kurtarma ekipleri binada mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için zamanla yarıştı.

Olay, Batman merkez Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir spor salonunda meydana geldi. Akşam saatlerinde tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve salonu saran yoğun duman nedeniyle içerideki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin binadaki yangını tamamen söndürme ve soğutma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Korkutan yangının ardından Batman Valisi Ekrem Canalp olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Ekiplerin yürüttüğü söndürme ve kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Vali Canalp, çalışmaların son durumuna ilişkin yetkililerden detaylı bilgi aldı.

VALİ CANALP AÇIKLADI

Olay yerindeki gelişmeleri ve acı bilançoyu kamuoyuyla paylaşan Batman Valisi Ekrem Canalp, "Batman'da özel bir spor salonunda yangın çıktı. Yangından 11 vatandaşımız etkilendi. 1'inin durumu ağır, 8'inin sağlık durumu şu anda stabil. Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Yangının çıkış sebebiyle ilgili itfaiye kendi araştırmasını yapıyor. İtfaiye tekrar tekrar aramalarını yaptı. Başka herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yangında ağır yaralanan 2 çocuk annesi Gülsüm Öztekin Tunç da (27), tedavi gördüğü Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tunç'un cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Böylece yangında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.