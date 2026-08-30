Manavgat'ta orman yangını! Alevlerin enerjisi düşürüldü

Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak isteyen Düzağaç, Burmahan ve çevre mahallelerden vatandaşlar da otomobil ve traktörleriyle bölgeye gitti.

Ekipler sarp ve dağlık arazide alevlere havadan ve karadan müdahale etti. Söndürme çalışmalarına arama kurtarma ekipleri ile askerî helikopterler de destek verdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Düzağaç Mahallesi Ayrancı mevkisindeki yayla alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yoğun çam ağaçlarının bulunduğu bölgede etkili olurken bölgeye 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personel sevk edildi.

Foto: İHA

KAYMAKAM KARATAŞ: KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Manavgat Kaymakamı Adil Karataş da ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun şekilde mücadele verdiğini söyledi.

Bölgede esen rüzgârın durduğunu belirten Karataş, "Orman yangını vadi kısmında çıktı, akşam saatleri olduğu için karadan müdahale devam ediyor. Biz de bölgede çalışmalarımızı yaptık, yangını kısa sürede kontrol altına almaya çalışıyoruz." diye konuştu.



OGM: YANGININ ENERJİSİNİ DÜŞÜRDÜK

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yangındaki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Manavgat'ta meydana gelen yangının enerjisini, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.