Manavgat'ta orman yangını! Alevlerin enerjisi düşürüldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sarp ve dağlık arazide çıkan orman yangını rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ederken Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yoğun çalışmalar sonucu yangının enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğünü ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Düzağaç Mahallesi Ayrancı mevkisindeki yayla alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yoğun çam ağaçlarının bulunduğu bölgede etkili olurken bölgeye 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personel sevk edildi.
EKİPLER HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE ETTİ
Ekipler sarp ve dağlık arazide alevlere havadan ve karadan müdahale etti. Söndürme çalışmalarına arama kurtarma ekipleri ile askerî helikopterler de destek verdi.
Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak isteyen Düzağaç, Burmahan ve çevre mahallelerden vatandaşlar da otomobil ve traktörleriyle bölgeye gitti.
KAYMAKAM KARATAŞ: KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Manavgat Kaymakamı Adil Karataş da ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun şekilde mücadele verdiğini söyledi.
Bölgede esen rüzgârın durduğunu belirten Karataş, "Orman yangını vadi kısmında çıktı, akşam saatleri olduğu için karadan müdahale devam ediyor. Biz de bölgede çalışmalarımızı yaptık, yangını kısa sürede kontrol altına almaya çalışıyoruz." diye konuştu.
OGM: YANGININ ENERJİSİNİ DÜŞÜRDÜK
Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yangındaki son duruma ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Manavgat'ta meydana gelen yangının enerjisini, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.