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Batman'da tüyler ürperten olay! Annesini öldürüp çöpe attı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Batman'da tüyler ürperten olay! Annesini öldürüp çöpe attı

Batman’da 55 yaşındaki Seve Cihangir, evinin avlusundaki çöp konteynerinde bıçaklanarak ölü bulundu. Annesini öldürdüğünü söyleyerek polise teslim olan 30 yaşındaki oğlu H.C. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman'da Seve Cihangir (55), evinin avlusundaki çöp konteynerinde ölü bulundu. Annesini öldürdüğünü söyleyerek polise teslim olan oğlu H.C. (30), gözaltına alındı.

ÇÖP KONTEYNERİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, saat 16.00 sıralarında Petrolkent Mahallesi 2815'inci Sokak'ta meydana geldi. S.C., evinin avlusundaki konteynerde eşi Seve Cihangir'in bıçaklanarak öldürülmüş halde cansız bedenini buldu.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seve Cihangir'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Bu sırada Cihangir'in oğlu H.C., Emniyet Müdürlüğü'ne giderek annesini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine H.C. gözaltına alındı. H.C.'nin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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