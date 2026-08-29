Batman'da tüyler ürperten olay! Annesini öldürüp çöpe attı

Fotoğraf-İHA

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seve Cihangir'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Bu sırada Cihangir'in oğlu H.C., Emniyet Müdürlüğü'ne giderek annesini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine H.C. gözaltına alındı. H.C.'nin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.