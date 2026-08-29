Kars Peynir Müzesi, 2026'nın ilk 7 ayında yaklaşık 72 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Müze Müdürü Yeşim Koç, tarihi Süvari Tabyası'nda Mart 2022'den bu yana hizmet veren merkezin yıl sonuna kadar 120 bin ziyaretçiyi aşmasını beklediklerini açıkladı. Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi olan merkezde, Kars yaylalarındaki endemik bitkilerden sütün işlenmesine, gravyer üretiminden kentin tarihi dokusuna uzanan süreci anlattı.

Kars yaylalarındaki endemik bitkilerle beslenen hayvanlardan elde edilen süt, bölge peynirlerinin kendine özgü lezzetini oluşturuyor. (Görseller: AA)

PEYNİRİN YOLCULUĞU BİTKİLERDEN BAŞLIYOR

Gravyer, çeçil ve kaşar başta olmak üzere farklı peynir çeşitleriyle öne çıkan Kars, uzun yayla hayvancılığı dönemi ve zengin bitki örtüsü sayesinde önemli bir süt ürünleri üretim merkezi konumunda bulunuyor.

Müze Müdürü Yeşim Koç'un verdiği bilgiye göre kentte tespit edilen yaklaşık 1600 bitkinin 80'i endemik türlerden oluşuyor. Büyükbaş hayvanların beslendiği bu bitkiler, sütün aromasını ve Kars'ta üretilen peynirlerin lezzetini doğrudan etkiliyor.

Müzede bu nedenle peynirin üretim süreci yalnızca süt aşamasından itibaren ele alınmıyor. Endemik bitkiler, yayla hayvancılığı, ahır yaşamı ve süt sağımı da üretim zincirinin parçaları olarak ziyaretçilere gösteriliyor.