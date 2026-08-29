Tarihi Süvari Tabyası'ndaki Kars Peynir Müzesi 7 ayda 72 bin kişiyi ağırladı
Kars'ın gravyer, kaşar ve çeçil peyniriyle şekillenen üretim kültürü, tarihi Süvari Tabyası'nda kurulan Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesinde ziyaretçilere aktarılıyor. Mart 2022'de açılan 1100 metrekarelik müze, 2026'nın ilk 7 ayında yaklaşık 72 bin kişiyi ağırlarken yıl sonu için 120 bin ziyaretçi hedefi konuldu.
Kars Peynir Müzesi, 2026'nın ilk 7 ayında yaklaşık 72 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Müze Müdürü Yeşim Koç, tarihi Süvari Tabyası'nda Mart 2022'den bu yana hizmet veren merkezin yıl sonuna kadar 120 bin ziyaretçiyi aşmasını beklediklerini açıkladı. Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi olan merkezde, Kars yaylalarındaki endemik bitkilerden sütün işlenmesine, gravyer üretiminden kentin tarihi dokusuna uzanan süreci anlattı.
PEYNİRİN YOLCULUĞU BİTKİLERDEN BAŞLIYOR
Gravyer, çeçil ve kaşar başta olmak üzere farklı peynir çeşitleriyle öne çıkan Kars, uzun yayla hayvancılığı dönemi ve zengin bitki örtüsü sayesinde önemli bir süt ürünleri üretim merkezi konumunda bulunuyor.
Müze Müdürü Yeşim Koç'un verdiği bilgiye göre kentte tespit edilen yaklaşık 1600 bitkinin 80'i endemik türlerden oluşuyor. Büyükbaş hayvanların beslendiği bu bitkiler, sütün aromasını ve Kars'ta üretilen peynirlerin lezzetini doğrudan etkiliyor.
Müzede bu nedenle peynirin üretim süreci yalnızca süt aşamasından itibaren ele alınmıyor. Endemik bitkiler, yayla hayvancılığı, ahır yaşamı ve süt sağımı da üretim zincirinin parçaları olarak ziyaretçilere gösteriliyor.
1100 METREKARELİK ALANDA KARS KÜLTÜRÜ
Mart 2022'de hizmete açılan Kars Peynir Müzesi, 1100 metrekarelik dolaşılabilir alana sahip. Tarihi Süvari Tabyası içerisinde bulunan müzede gravyer yapımı, peynir salonu, video odası, Kars evleri, temsili Kars Garı ve Ankara Gazi Garı bölümleri yer alıyor. Şef ve atölye alanlarının da bulunduğu merkezde, yaylalarda elde edilen sütün işlenerek peynire dönüştürülmesi aşamalı biçimde anlatılıyor.
Kars, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Anadolu Efes ortaklığında yürütülen Gelecek Turizmde Projesi kapsamında 2020 yılında dünyanın 18'inci peynir rotası olarak belirlenmişti.