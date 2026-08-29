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Tarihi Süvari Tabyası'ndaki Kars Peynir Müzesi 7 ayda 72 bin kişiyi ağırladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tarihi Süvari Tabyası'ndaki Kars Peynir Müzesi 7 ayda 72 bin kişiyi ağırladı

Kars'ın gravyer, kaşar ve çeçil peyniriyle şekillenen üretim kültürü, tarihi Süvari Tabyası'nda kurulan Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesinde ziyaretçilere aktarılıyor. Mart 2022'de açılan 1100 metrekarelik müze, 2026'nın ilk 7 ayında yaklaşık 72 bin kişiyi ağırlarken yıl sonu için 120 bin ziyaretçi hedefi konuldu.

Kars Peynir Müzesi, 2026'nın ilk 7 ayında yaklaşık 72 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Müze Müdürü Yeşim Koç, tarihi Süvari Tabyası'nda Mart 2022'den bu yana hizmet veren merkezin yıl sonuna kadar 120 bin ziyaretçiyi aşmasını beklediklerini açıkladı. Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi olan merkezde, Kars yaylalarındaki endemik bitkilerden sütün işlenmesine, gravyer üretiminden kentin tarihi dokusuna uzanan süreci anlattı.

Kars yaylalarındaki endemik bitkilerle beslenen hayvanlardan elde edilen süt, bölge peynirlerinin kendine özgü lezzetini oluşturuyor. (Görseller: AA)Kars yaylalarındaki endemik bitkilerle beslenen hayvanlardan elde edilen süt, bölge peynirlerinin kendine özgü lezzetini oluşturuyor. (Görseller: AA)

PEYNİRİN YOLCULUĞU BİTKİLERDEN BAŞLIYOR

Gravyer, çeçil ve kaşar başta olmak üzere farklı peynir çeşitleriyle öne çıkan Kars, uzun yayla hayvancılığı dönemi ve zengin bitki örtüsü sayesinde önemli bir süt ürünleri üretim merkezi konumunda bulunuyor.

Müze Müdürü Yeşim Koç'un verdiği bilgiye göre kentte tespit edilen yaklaşık 1600 bitkinin 80'i endemik türlerden oluşuyor. Büyükbaş hayvanların beslendiği bu bitkiler, sütün aromasını ve Kars'ta üretilen peynirlerin lezzetini doğrudan etkiliyor.

Müzede bu nedenle peynirin üretim süreci yalnızca süt aşamasından itibaren ele alınmıyor. Endemik bitkiler, yayla hayvancılığı, ahır yaşamı ve süt sağımı da üretim zincirinin parçaları olarak ziyaretçilere gösteriliyor.

Tarihi Süvari Tabyası’nda kurulan Kars Peynir Müzesi, peynir üretiminden yayla yaşamına kadar kentin kültürel mirasını ziyaretçilere aktarıyor.Tarihi Süvari Tabyası’nda kurulan Kars Peynir Müzesi, peynir üretiminden yayla yaşamına kadar kentin kültürel mirasını ziyaretçilere aktarıyor.

1100 METREKARELİK ALANDA KARS KÜLTÜRÜ

Mart 2022'de hizmete açılan Kars Peynir Müzesi, 1100 metrekarelik dolaşılabilir alana sahip. Tarihi Süvari Tabyası içerisinde bulunan müzede gravyer yapımı, peynir salonu, video odası, Kars evleri, temsili Kars Garı ve Ankara Gazi Garı bölümleri yer alıyor. Şef ve atölye alanlarının da bulunduğu merkezde, yaylalarda elde edilen sütün işlenerek peynire dönüştürülmesi aşamalı biçimde anlatılıyor.

Kars, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Anadolu Efes ortaklığında yürütülen Gelecek Turizmde Projesi kapsamında 2020 yılında dünyanın 18'inci peynir rotası olarak belirlenmişti.

2026’nın ilk 7 ayında yaklaşık 72 bin kişiyi ağırlayan Kars Peynir Müzesi’nde yıl sonuna kadar 120 bin ziyaretçinin aşılması bekleniyor.2026’nın ilk 7 ayında yaklaşık 72 bin kişiyi ağırlayan Kars Peynir Müzesi’nde yıl sonuna kadar 120 bin ziyaretçinin aşılması bekleniyor.

YIL SONU HEDEFİ 120 BİN ZİYARETÇİ

Müze Müdürü Yeşim Koç, merkezin 2026'nın ilk 7 ayında yaklaşık 72 bin kişiyi ağırladığını belirtti. Ziyaretçi sayısının her yıl arttığını söyleyen Koç, yıl sonuna kadar 120 bin eşiğinin aşılmasını beklediklerini ifade etti.

Koç, müzenin yalnızca peynir üretimini anlatmadığını; tarihi tabyanın dokusu üzerinden Kars'ın geçmişini ve kültürel mirasını da ziyaretçilere aktardığını söyledi.

Kentte yılda yaklaşık 19-20 bin ton Kars gravyeri ve Kars kaşarı üretildiğini belirten Koç, peynir üreticilerinin Avrupa pazarına açılma yönünde ilerlediğini kaydetti.

Kars Peynir Müzesi’ni gezen ziyaretçiler, geleneksel peynir üretim aşamalarını tarihi tabyanın özgün atmosferinde inceleme fırsatı buluyor.Kars Peynir Müzesi’ni gezen ziyaretçiler, geleneksel peynir üretim aşamalarını tarihi tabyanın özgün atmosferinde inceleme fırsatı buluyor.

ZİYARETÇİLER TARİH VE ÜRETİM SÜRECİNİ BİRLİKTE GÖRÜYOR

İstanbul'dan ailesiyle gelen Şeyda Maral, müzenin çocuklara bölgenin geçmişini ve kültürünü tanıtmak açısından güzel bir ortam sunduğunu söyledi.

Yozgat'tan gelen Adem Akkaya ise müzenin beklentilerinin üzerinde olduğunu belirterek peynirin tarihinin ayrıntılı biçimde anlatıldığını ve tarihi yapının başarılı şekilde restore edildiğini ifade etti. Akkaya, müzenin Kars turizmine katkı sağladığını da dile getirdi.

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