Yörük yürüyüşünde renkli anlar! Vatandaşın mehteran sevinci kamerada

Eskişehir'de Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen “33. Ertuğrulgazi Şurası ve Yörük Etkinlikleri” kapsamında gerçekleştirilen “Yörük Yürüyüşü” büyük bir coşkuyla tamamlandı. Mehteran takımı, atlı birlikler ve geleneksel kıyafetleriyle yürüyen vatandaşların oluşturduğu kortej kenti inletirken, cadde üzerinde mehteran takımını karşılayan bir vatandaşın heyecanı ve sevinci kameralara yansıdı.

Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "33. Ertuğrulgazi Şurası ve Yörük Etkinlikleri" sürüyor. Etkinlikler kapsamında bugün Yörük Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Atlılar, mehteran takımı ve geleneksel kıyafetler giyen çok sayıda vatandaş, saat 17.00'de Adalar Bulvarı'nda toplanarak kortej oluşturdu. İki Eylül Caddesi ve Hamamyolu Caddesi gibi kentin işlek noktalarından geçen kortej, vatandaşlar tarafından alkışlandı. Çok sayıda kişi, yürüyüş sırasında yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Banka Caddesi'nde bir vatandaş ise korteje eşlik eden mehteran takımını görünce büyük sevinç yaşadı. Mehteran takımını "Hoş geldiniz!" diyerek karşılayan vatandaş, seslendirilen marşlara da eşlik etti.