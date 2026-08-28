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Balkona çamaşır asmak yasak mı cezası ne kadar?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Balkona çamaşır asmak yasak mı cezası ne kadar?

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan "balkona çamaşır asanlara binlerce lira ceza kesilecek" iddialarının içyüzü belli oldu. A Haber canlı yayınına konuk olan Avukat Iyaz Çimen, sadece çamaşır asıldığı için doğrudan bir ceza kesilemeyeceğini belirterek, işin hukuki boyutunu ve 51 bin TL'ye varan cezaların aslında hangi durumlarda devreye girdiğini tüm detaylarıyla anlattı.

Günlük hayatın bir rutini olan balkona çamaşır asma eyleminin sosyal medyada bir anda ceza korkusuna dönüşmesinin ardından gözler hukuki mevzuata çevrildi.

BALKONA ÇAMAŞIR ASANLAR DİKKAT!
BALKONA ÇAMAŞIR ASANLAR DİKKAT!
BALKONA ÇAMAŞIR ASANLAR DİKKAT!

Konuyla ilgili kamuoyundaki yanlış anlaşılmaları düzelten Avukat Iyaz Çimen, "Aslında hani burada bir yanlış anlaşılma var. Özellikle şunu net bir şekilde belirtebilirim; doğrudan, sadece çamaşır astı diye herhangi bir idari veya adli para cezasına vatandaşımız maruz kalmaz. Bu net bir mevzuat kaidesi" ifadelerini kullandı.

Balkona çamaşır asmak yasak mı cezası ne kadar? - 1

CEZA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Binalardaki ortak yaşam kurallarına dikkat çeken ve sürecin mahkemeye taşınma şartlarını anlatan Çimen, "Eğer ki bu, özellikle balkon kullanımından bahsedecek olursak, ortak bir alana müdahale edecek boyuttaysa veya görüntüyü bozuyorsa yahut da yönetim planında kullanıma dair bir kural kararlaştırılmış ve bu kurala aykırı bir kullanım söz konusuysa, o zaman diğer kat malikleri veya yönetim Sulh Hukuk Mahkemesinden bu haksız kullanıma son vermesine ilişkin bir dava açabiliyorlar" sözleriyle hukuki süreci aktardı.

Balkona çamaşır asmak yasak mı cezası ne kadar? - 2

MAHKEME KARARINI TANIMAYANA 51 BİN TL'LİK FATURA
Kamuoyunda dilden dile dolaşan binlerce liralık cezanın aslında çamaşır asmaya değil, mahkeme kararına itaatsizliğe kesildiğinin altını çizen Çimen, "Eğer dava neticesinde bu haksız kullanıma son verilmesi kararı verildiği takdirde, eğer ki vatandaş bunu uygulamazsa o zaman Kat Mülkiyeti Kanununda, bu mahkeme kararının uygulanmadığı durumlarda bir idari para cezası öngörülmüş. Bu 6000 lirayla 51000 TL arasında değişen bir para cezası. Ama buna hükmedilebilmesi için vatandaşın mahkeme kararına rağmen bu bahsettiğimiz haksız kullanıma devam etmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Balkona çamaşır asmak yasak mı cezası ne kadar? - 3

"YETKİLİLER GEÇERKEN CEZA YAZAMAZ, ÇAMAŞIR ASMAYA DEVAM"
Binanın estetik durumu ve tarihi özelliklerinin kararlarda etkili olabileceğini, tarihi eser niteliğindeki binalarda bu tür kullanımlara müsaade edilmeyeceğini belirten Çimen, standart binalarda ise balkonun kendi içinde kullanımının hukuka uygun olduğunu vurguladı.

Balkona çamaşır asmak yasak mı cezası ne kadar? - 4

Yoldan geçen herhangi bir zabıta veya yetkilinin anında ceza makbuzu kesebileceği yönündeki korkuları da yersiz bulan Çimen, "Buradaki konu bir idari para cezası değil, aksine mahkeme kararının uygulanmamasından kaynaklı verilen bir adli ceza. Dolayısıyla öncelikle bir yargı süreci yürütülecek, oradan bir karar çıkacak, akabinde bu karara uyulmadığı takdirde gündeme gelebilecek bir para cezası. Dolayısıyla vatandaşlarımız çamaşırlarını rahatlıkla asmaya devam edebilirler" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

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