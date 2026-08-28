Balkona çamaşır asmak yasak mı cezası ne kadar?

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan "balkona çamaşır asanlara binlerce lira ceza kesilecek" iddialarının içyüzü belli oldu. A Haber canlı yayınına konuk olan Avukat Iyaz Çimen, sadece çamaşır asıldığı için doğrudan bir ceza kesilemeyeceğini belirterek, işin hukuki boyutunu ve 51 bin TL'ye varan cezaların aslında hangi durumlarda devreye girdiğini tüm detaylarıyla anlattı.

Günlük hayatın bir rutini olan balkona çamaşır asma eyleminin sosyal medyada bir anda ceza korkusuna dönüşmesinin ardından gözler hukuki mevzuata çevrildi. BALKONA ÇAMAŞIR ASANLAR DİKKAT! BALKONA ÇAMAŞIR ASANLAR DİKKAT! BALKONA ÇAMAŞIR ASANLAR DİKKAT! Konuyla ilgili kamuoyundaki yanlış anlaşılmaları düzelten Avukat Iyaz Çimen, "Aslında hani burada bir yanlış anlaşılma var. Özellikle şunu net bir şekilde belirtebilirim; doğrudan, sadece çamaşır astı diye herhangi bir idari veya adli para cezasına vatandaşımız maruz kalmaz. Bu net bir mevzuat kaidesi" ifadelerini kullandı.

CEZA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Binalardaki ortak yaşam kurallarına dikkat çeken ve sürecin mahkemeye taşınma şartlarını anlatan Çimen, "Eğer ki bu, özellikle balkon kullanımından bahsedecek olursak, ortak bir alana müdahale edecek boyuttaysa veya görüntüyü bozuyorsa yahut da yönetim planında kullanıma dair bir kural kararlaştırılmış ve bu kurala aykırı bir kullanım söz konusuysa, o zaman diğer kat malikleri veya yönetim Sulh Hukuk Mahkemesinden bu haksız kullanıma son vermesine ilişkin bir dava açabiliyorlar" sözleriyle hukuki süreci aktardı.