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Protez bacakta uyuşturucu düzeneği! Narkotik ekiplerinden operasyon: 830 gram metamfetamin ele geçirildi

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Protez bacakta uyuşturucu düzeneği! Narkotik ekiplerinden operasyon: 830 gram metamfetamin ele geçirildi

Bursa’da narkotik ekiplerinin durdurduğu araçta bulunan Suriye uyruklu şüphelinin protez bacağına gizlenmiş 830 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten narkotik ekipleri, takibe aldıkları bir aracı durdurdu.

Araçta ve Suriye uyruklu Hasan A.'nın üzerinde yapılan aramada, şüphelinin protez bacağına gizlenmiş 830 gram metamfetamin ele geçirildi.

Protez bacakta uyuşturucu düzeneği! Narkotik ekiplerinden operasyon: 830 gram metamfetamin ele geçirildi - 1

ARAÇ KUZEY GİŞELERİ'NDE DURDURULDU

Edinilen bilgiye göre Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında bir aracı takibe aldı.

Ekipler, aracı Osmangazi ilçesindeki Karabalçık Kuzey Gişeleri'nde saat 07.00 sıralarında durdurdu.

Araçta bulunan Hasan A. yakalanarak gözaltına alındı. Ardından araçta ve şüphelinin üzerinde arama gerçekleştirildi.

Protez bacakta uyuşturucu düzeneği! Narkotik ekiplerinden operasyon: 830 gram metamfetamin ele geçirildi - 2

UYUŞTURUCUYU PROTEZ BACAĞINA GİZLEMİŞ

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde şüphelinin protez bacağının içine gizlenmiş paketler bulundu.

Protez bacaktan çıkarılan maddeler üzerinde yapılan incelemede, paketlerde toplam 830 gram metamfetamin bulunduğu belirlendi.

Protez bacakta uyuşturucu düzeneği! Narkotik ekiplerinden operasyon: 830 gram metamfetamin ele geçirildi - 3

ELE GEÇİRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Uyuşturucu maddenin protez bacaktan çıkarıldığı anlar, polis ekiplerinin kamerasına yansıdı.

Hasan A. hakkında adli işlem başlatılırken şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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