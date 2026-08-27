Meteorolojiden hafta sonu için peş peşe uyarılar! İstanbul dahil çok sayıda ilde sağanak ve fırtına alarmı

AKDENİZ VE İÇ ANADOLU'DA DA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Yağış sisteminin cumartesi günü diğer bölgelerde de etkisini hissettireceğini belirten Demirhan, Akdeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimleri için de uyarıda bulundu.

Demirhan, "Cuma günü değil, cumartesi günü daha fazla etkili olabilir. Akdeniz'in iç kesimlerinde ve İç Anadolu'nun Akdeniz'e biraz daha yakın olan kesimlerinde yine yağış bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayanların da dikkat etmesi gerekiyor. Cuma ve cumartesi günü özellikle Batı Karadeniz bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu Bölgesi'nin Akdeniz'e yakın taraflarında yağış, su baskını ve sel olaylarına karşı dikkatli olmak gerekli." dedi.