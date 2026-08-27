Meteorolojiden hafta sonu için peş peşe uyarılar! İstanbul dahil çok sayıda ilde sağanak ve fırtına alarmı
Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan, A Haber canlı yayınında hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Sıcaklıkların 3-4 derece birden düşeceğini belirten Demirhan; İstanbul başta olmak üzere Batı Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak yağış ve fırtınanın etkili olacağını duyurarak vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.
Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak yağışların, diğer bölgeleri ise sıcak ve açık havanın etkisi altında olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Toroslar ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
İstanbul'da ise cuma günü başlayacak yağış cumartesi günü de devam edecek. A Haber ekranlarına konuk olan Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan, kentteki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İSTANBUL'DA SAĞANAK GECE SAATLERİNDE BAŞLIYOR
İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşüşe geçeceğini ve yağışlı havanın kenti etkisi altına alacağını belirten Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan, şu ifadeleri kullandı:
"Cuma ve cumartesi günü sıcaklıklar 3-4 derece kadar düşebilir. Sıcaklıkların düşmesiyle beraber yağışlı hava etkili olacak. Cuma günü saat 02.00 civarında özellikle İstanbul Havalimanı civarında, Arnavutköy taraflarında ve Çatalca civarında yağış başlayabilir. Ardından gün içinde yağış bütün İstanbul'a yayılacaktır."
BATI KARADENİZ İÇİN FIRTINA VE SEL UYARISI
Soğuk hava dalgasının kuzey ve kuzeydoğudan yurda giriş yaptığını aktaran Demirhan, fırtına ve sel riskine karşı uyarıda bulundu.
Demirhan, "Kuzey, kuzeydoğudan gelen bir soğuk havanın etkisi var. Rüzgarlı, fırtınalı da bir hava bu. Bu özellikle İstanbul'u etkileyecek ancak fırtınanın ve tehlikeli hava koşullarının asıl beklendiği bölge Batı Karadeniz. Kocaeli ve Sakarya tarafları ile Batı Karadeniz'de çok kuvvetli fırtına olabilir. Saatte 50 kilometreye varan bir fırtına görülebilir. Denizlerde çok zorluk yaşanabilir. O bölgeye gidecek denizcilerin ve teknelerin çok dikkatli olması gerekiyor. Kara üzerinde de su baskını ve seller yaşanabilir." dedi.
CUMARTESİ PLANI YAPANLAR DİKKAT: PAZAR GÜNÜ GÜNEŞ GERİ DÖNÜYOR
İstanbul'da beklenen hava durumunun detaylarına değinen Demirhan, kentte cuma ve cumartesi günleri yağış ve rüzgarın etkili olacağını belirtti.
Demirhan, "İstanbul'da bu kadar kuvvetli bir fırtına ve bu kadar kuvvetli bir rüzgar, yağış beklenmiyor. Ancak cuma günü iş günü olduğu için sabah çıkarken yağışlı havayı bilerek çıkmak gerekli. Gün boyunca da yağışın devam etmesi ihtimalini düşünmek gerekiyor. İstanbul'da da fırtına eşiğinde bir rüzgar var. Saatte 40 kilometreye kadar çıkabilir. Denizlerde özellikle 30-40 kilometre hızla fırtına etkisini gösterebilir. Kara üzerinde ise rüzgar saatte 30 kilometreye kadar çıkabilir. Akşam saatlerine kadar devam eder. Cumartesi günü için plan yapanlar da yağmurlu havaya hazırlıklı olsunlar. Cumartesi günü rüzgar da devam ediyor. Sıcaklıklar 3-4 derece kadar düşerek 27 derece civarına inecek. Yine çok soğuk değil ancak yağmur ve rüzgar nedeniyle hava şimdiden farklı olacak. Yağışın pazar günü saat 02.00'ye kadar devam etmesini bekliyoruz. Fakat pazar gününden sonra yeniden güneş bizimle." ifadelerini kullandı.