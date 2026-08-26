Çanakkale’de 9 günlük kültür şöleni başlıyor! İşte konser, sergi ve lezzet durakları

Çanakkale Kültür Yolu Festivali, 29 Ağustos’ta başlıyor. Tam dokuz gün sürecek programda konser, sergi, tiyatro, arkeolojik gezi ve gastronomi etkinlikleri yer alacak. Kentin yöresel tatları 52 Lezzet Noktası’nda ziyaretçilerle buluşacak.

Çanakkale, dokuz gün sürecek Kültür Yolu Festivali için hazırlıklarını tamamlıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı olan kentte yüzlerce etkinlik düzenlenecek. Festival, 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden arkeolojik gezilere kadar geniş bir program sunacak. Gastronomi de festivalin önemli başlıklarından biri olacak.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. ÇANAKKALE'NİN TARİHİ FESTİVALİN MERKEZİNDE OLACAK Çanakkale, farklı medeniyetlerden kalan izleriyle festival boyunca kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Troya'dan Cumhuriyet dönemine uzanan tarih, sergiler, geziler ve çeşitli kültür etkinlikleriyle ziyaretçilere aktarılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale'nin Türkiye'nin ortak hafızasında özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Ersoy, kentin tarihsel mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade etti. Bakan Ersoy ayrıca Troya'dan Cumhuriyet'e uzanan mirasın yalnızca korunmadığını, restore edilen kaleler, tabyalar, antik kentler ve müzeler aracılığıyla kültür ve sanatla yeniden buluşturulduğunu söyledi.