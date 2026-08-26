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Çanakkale’de 9 günlük kültür şöleni başlıyor! İşte konser, sergi ve lezzet durakları

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çanakkale’de 9 günlük kültür şöleni başlıyor! İşte konser, sergi ve lezzet durakları

Çanakkale Kültür Yolu Festivali, 29 Ağustos’ta başlıyor. Tam dokuz gün sürecek programda konser, sergi, tiyatro, arkeolojik gezi ve gastronomi etkinlikleri yer alacak. Kentin yöresel tatları 52 Lezzet Noktası’nda ziyaretçilerle buluşacak.

Çanakkale, dokuz gün sürecek Kültür Yolu Festivali için hazırlıklarını tamamlıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı olan kentte yüzlerce etkinlik düzenlenecek. Festival, 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden arkeolojik gezilere kadar geniş bir program sunacak. Gastronomi de festivalin önemli başlıklarından biri olacak.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.Çanakkale Kültür Yolu Festivali 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

ÇANAKKALE'NİN TARİHİ FESTİVALİN MERKEZİNDE OLACAK

Çanakkale, farklı medeniyetlerden kalan izleriyle festival boyunca kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Troya'dan Cumhuriyet dönemine uzanan tarih, sergiler, geziler ve çeşitli kültür etkinlikleriyle ziyaretçilere aktarılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale'nin Türkiye'nin ortak hafızasında özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Ersoy, kentin tarihsel mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

Bakan Ersoy ayrıca Troya'dan Cumhuriyet'e uzanan mirasın yalnızca korunmadığını, restore edilen kaleler, tabyalar, antik kentler ve müzeler aracılığıyla kültür ve sanatla yeniden buluşturulduğunu söyledi.

Çanakkale’nin yöresel lezzetleri festival kapsamında 52 Lezzet Noktası’nda sunulacak.Çanakkale’nin yöresel lezzetleri festival kapsamında 52 Lezzet Noktası’nda sunulacak.

FESTİVALİN LEZZET ROTASINDA 52 DURAK BULUNUYOR

Festivalin dikkat çeken bölümlerinden biri gastronomi programı olacak. Çanakkale'nin deniz ürünleri, ada mutfağı, zeytinyağlıları ve yöresel ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Kentteki gastronomi kültürü yalnızca yemeklerden oluşmuyor. Ezine peyniri, Bayramiç beyazı ve Yenice kırmızı biberi gibi coğrafi işaretli ürünler de Çanakkale mutfağının önemli parçaları arasında bulunuyor.

Bozcaada'nın üzüm kültürü ile Gökçeada'nın oğlak eti ve ada otlarıyla hazırlanan yemekleri de bu zenginliği tamamlıyor. Sardalya başta olmak üzere mevsimsel balıklar da kentin mutfak geleneğinde önemli bir yer tutuyor.

Peynir tatlısı, peynir helvası, ada kurabiyeleri, bakla, oğlak ve kuzu tandır ise festival kapsamında öne çıkacak tatlar arasında yer alıyor.

Festivalin gastronomi programında ünlü şefler ve gastronomi uzmanları yer alacak.Festivalin gastronomi programında ünlü şefler ve gastronomi uzmanları yer alacak.

ÜNLÜ ŞEFLER GASTRONOMİ PROGRAMINDA BULUŞACAK

Gastronomi etkinliklerine Michelin yıldızlı şef Maksut Aşkar ev sahipliği yapacak. Michelin yıldızlı şef Emre Şen, şef Celal Gürkan, gastronomi yazarı Müge Akgün, yemek kültürü tarihçisi Prof. Özge Samancı ve içerik üreticisi Oğuz Yenihayat da programın konukları arasında bulunacak.

Bu etkinliklerle Çanakkale'nin mutfak kültürünün daha geniş bir kitleyle buluşturulması hedefleniyor.

Ceza, Kıraç, Bengü, Oğuzhan Koç ve Simge festivalde sahne alacak sanatçılar arasında bulunuyor.Ceza, Kıraç, Bengü, Oğuzhan Koç ve Simge festivalde sahne alacak sanatçılar arasında bulunuyor.

ÇANAKKALE'DE MÜZİK DOLU AKŞAMLAR YAŞANACAK

Festivalin konser programı da oldukça geniş. Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi, dokuz günlük etkinlik süresince çok sayıda sanatçıyı ağırlayacak. Festivalde sahne alacak sanatçılar arasında:

  • Ceza
  • Kıraç
  • Bengü
  • Oğuzhan Koç
  • Özcan Deniz
  • Simge
  • Sefo
  • Gökhan Türkmen
  • Bayhan

yer alıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ise Çanakkale Boğaz Komutanlığı Bandosu Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde özel bir gösteri gerçekleştirecek.

Güney Koreli HoonDoo grubu da ÇOMÜ İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde sahne alacak. Grup, Türkiye'de tanınan Türkçe şarkıları seslendirecek.

Çanakkale’de konser, sergi, tiyatro ve arkeoloji etkinlikleri düzenlenecek.Çanakkale’de konser, sergi, tiyatro ve arkeoloji etkinlikleri düzenlenecek.

SERGİLER VE TİYATRO GÖSTERİLERİ SANATSEVERLERİ BEKLİYOR

Etkinlik
Detay
Yaşayan Miras: Çanakkale Sergisi
Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da ziyaretçilerle buluşacak.
Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri
Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da gerçekleştirilecek.
Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri
Troya Müzesi'nde sanatseverlerin ziyaretine açılacak.
Tamamen Doluyuz
ÇOMÜ İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.
22. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali
Çanakkale 17 Burda AVM'de ücretsiz film gösterimleri ve çocuklara yönelik atölyeler düzenlenecek.

Festival programında çocuklar için Çocuk Köyü Etkinlikleri de düzenlenecek.Festival programında çocuklar için Çocuk Köyü Etkinlikleri de düzenlenecek.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ETKİNLİK ALANI KURULACAK

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda Çocuk Köyü Etkinlikleri düzenlenecek. Böylece festival programında çocuklara yönelik eğlence ve atölye çalışmaları da önemli bir yer tutacak.

Çocukların kültür ve sanat etkinliklerine katılmasını sağlayacak program, festivalin farklı yaş gruplarına hitap etmesine de katkı sunacak.

Festival kapsamında Assos ve Apollon Smitheion gibi tarihi alanlar keşfedilecek.Festival kapsamında Assos ve Apollon Smitheion gibi tarihi alanlar keşfedilecek.

ÇANAKKALE TARİHİ UZMANLAR EŞLİĞİNDE KEŞFEDİLECEK

Festival kapsamında düzenlenecek "Uzman Eşliğinde Gezi" etkinliğiyle kentin tarihi alanları daha yakından tanınabilecek.

Assos Ören Yeri ve Apollon Smitheion Ören Yeri'nin de aralarında bulunduğu beş farklı tarihi alan, arkeologlar eşliğinde ziyaret edilecek. Böylece katılımcılar, Çanakkale'nin tarihi mirasını uzmanların anlatımıyla keşfetme fırsatı bulacak.

FotoMaraton Çanakkale etkinlikleriyle kentin tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraflanacak.FotoMaraton Çanakkale etkinlikleriyle kentin tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraflanacak.

FOTOĞRAF TUTKUNLARI DA FESTİVALİN PARÇASI OLACAK

FotoMaraton Çanakkale ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleri, kenti fotoğrafla keşfetmek isteyenleri bir araya getirecek.

Katılımcılar Çanakkale'nin sokaklarını, tarihi yapılarını ve deniz manzaralarını kendi objektiflerinden yansıtacak. Çocuklara yönelik FotoMaraton etkinliği ise küçük fotoğraf tutkunlarını festival programına dahil edecek.

Kültür Yolu Festivali, Çanakkale’nin tarihi ve gastronomik zenginliklerini bir araya getirecek.Kültür Yolu Festivali, Çanakkale’nin tarihi ve gastronomik zenginliklerini bir araya getirecek.

FESTİVAL 9 GÜN BOYUNCA YÜZLERE ETKİNLİĞE SAHNE OLACAK

Çanakkale Kültür Yolu Festivali, 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dokuz gün sürecek programda konser, sergi, tiyatro, sempozyum, atölye, söyleşi, gastronomi, arkeolojik gezi ve çocuk etkinlikleri yer alacak.

Festivalin öne çıkan başlıkları şöyle:

Etkinlik alanı
Öne çıkan program
Müzik
Ceza, Kıraç, Bengü, Oğuzhan Koç, Özcan Deniz, Simge, Sefo, Gökhan Türkmen ve Bayhan
Gastronomi
52 Lezzet Noktası ve ünlü şeflerin katıldığı etkinlikler
Tarih ve arkeoloji
Uzman eşliğinde beş farklı tarihi alan gezisi
Sergi
Yaşayan Miras: Çanakkale Sergisi ve Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri
Çocuk etkinlikleri
Çocuk Köyü ve 22. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali
Fotoğraf
FotoMaraton Çanakkale ve FotoMaraton Çocuk
Tiyatro
"Tamamen Doluyuz" gösterisi

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