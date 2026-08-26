Ataşehir'de gecekonduya peş peşe silahlı saldırı: Saldırgan için yakalama çalışması başlatıldı

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde motosikletli ve kasklı bir şüpheli, sokakta çocukların ve vatandaşların bulunduğu sırada gecekonduya silahlı saldırı düzenledi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.