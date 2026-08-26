Ataşehir'de gecekonduya peş peşe silahlı saldırı: Saldırgan için yakalama çalışması başlatıldı
Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde motosikletli ve kasklı bir şüpheli, sokakta çocukların ve vatandaşların bulunduğu sırada gecekonduya silahlı saldırı düzenledi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 5. Sokak'ta bulunan bir gecekonduya, çocukların ve vatandaşların dışarıda bulunduğu sırada silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, aynı gecekondunun son bir haftada birkaç kez saldırıya uğradığı öğrenildi.
MOTOSİKLETLİ ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, motosiklet ve kaskla geldiği bölgede gecekonduya ateş açtı.
Silah seslerinin ardından şüpheli motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
POLİS EKİPLERİ BÖLGEDE İNCELEME YAPTI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ve olay yeri inceleme ekipleri saldırının ardından bölgede çalışma yaptı. Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.