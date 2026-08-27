Araç kovalamacasında Yunus Timi kaza yaptı! 3 polis yaralı
İstanbul Küçükçekmece’de saat 21.45 sıralarında şüpheli bir aracı durdurmak isteyen Yunus Timleri, sürücünün kaçması üzerine Halkalı Caddesi’nde kovalamacaya başladı; takip sırasında meydana gelen kazada 3 polis memuru yaralandı. Şüphelilerin kaçışıyla başlayan kovalamaca kazayla sonuçlanırken, yaralı polisler hastaneye kaldırıldı ve kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus Timleri, şüpheli bir aracı durdurmak istedi.
Ancak araç sürücüsü polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler şüpheli aracın peşine düştü.
KOVALAMACA KAZAYLA SONUÇLANDI
Yaşanan kovalamaca sırasında Yunus Timleri kaza yaptı. Kazada 3 polis memuru yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
3 POLİSİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Hastanede tedavi altına alınan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan ekiplerin, kaçan şüpheli araç ve içerisindeki kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.