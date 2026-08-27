Araç kovalamacasında Yunus Timi kaza yaptı! 3 polis yaralı

İstanbul Küçükçekmece’de saat 21.45 sıralarında şüpheli bir aracı durdurmak isteyen Yunus Timleri, sürücünün kaçması üzerine Halkalı Caddesi’nde kovalamacaya başladı; takip sırasında meydana gelen kazada 3 polis memuru yaralandı. Şüphelilerin kaçışıyla başlayan kovalamaca kazayla sonuçlanırken, yaralı polisler hastaneye kaldırıldı ve kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.