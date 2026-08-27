Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Toroslar ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava etkili olurken İstanbul'da cuma ve cumartesi yağış görülecek.

Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanakların, diğer bölgeleri ise sıcak ve açık havanın etkisi altında olacak. MGM tahminine göre Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Toroslar ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde kalacak. İstanbul'da ise cuma günü başlayacak yağış cumartesi de sürecek.

MGM hava durumu tahminine göre yerel yağışlara rağmen sıcaklıklar Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek. (Görseller: A Haber Foto Arşiv ve MGM) SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE KALACAK Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Yurdun diğer kesimlerinde gökyüzünün az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ülke genelinde önemli bir düşüş öngörülmüyor. Termometreler mevsim normallerinin üzerindeki değerleri göstermeyi sürdürecek. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden esecek. Güneydoğu Anadolu'da ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette rüzgar bekleniyor.