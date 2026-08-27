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Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Sıcaklıklar 9 derece birden düşecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Sıcaklıklar 9 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Toroslar ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava etkili olurken İstanbul'da cuma ve cumartesi yağış görülecek.

Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanakların, diğer bölgeleri ise sıcak ve açık havanın etkisi altında olacak. MGM tahminine göre Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Toroslar ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde kalacak. İstanbul'da ise cuma günü başlayacak yağış cumartesi de sürecek.

MGM hava durumu tahminine göre yerel yağışlara rağmen sıcaklıklar Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek. (Görseller: A Haber Foto Arşiv ve MGM)MGM hava durumu tahminine göre yerel yağışlara rağmen sıcaklıklar Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek. (Görseller: A Haber Foto Arşiv ve MGM)

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE KALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Yurdun diğer kesimlerinde gökyüzünün az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında ülke genelinde önemli bir düşüş öngörülmüyor. Termometreler mevsim normallerinin üzerindeki değerleri göstermeyi sürdürecek.

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden esecek. Güneydoğu Anadolu'da ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette rüzgar bekleniyor.

Kuzeyden gelecek yağışlı hava sistemi, cuma gününden itibaren Türkiye’nin kuzey kesimlerinde sıcaklıkların gerilemesini sağlayacak.Kuzeyden gelecek yağışlı hava sistemi, cuma gününden itibaren Türkiye’nin kuzey kesimlerinde sıcaklıkların gerilemesini sağlayacak.

CUMA GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞMEYE BAŞLAYACAK

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 26 Ağustos Çarşamba günü A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, kuzeyden gelecek yağışlı sistemin cuma günü Türkiye'nin kuzey kesimlerinde sıcaklıkları düşüreceğini belirtti. Ege ve Güneydoğu Anadolu'da ise yüksek sıcaklıkların bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Toroslar, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Toroslar, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor.

YEREL SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT

Yağışların Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olması bekleniyor. Toroslar ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışlar geniş alanlı ve sürekli olmayacak. Yerel özellik taşıyan sağanaklar nedeniyle aynı kentte ilçeler arasında hava koşulları değişebilecek.

Marmara'nın büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde öğleden sonra kısa süreli sağanak geçişleri görülecek.

Sağanakların kısa süreli ve bölgesel etkili olması, aynı ilde ilçeden ilçeye değişen hava koşullarına yol açabilecekSağanakların kısa süreli ve bölgesel etkili olması, aynı ilde ilçeden ilçeye değişen hava koşullarına yol açabilecek

Ege'de az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu hava bekleniyor. İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de de parçalı ve az bulutlu gökyüzü öne çıkacak.

Akdeniz'in iç kesimlerinde bulutluluk artacak. Öğle saatlerinden sonra Toroslar çevresinde yerel gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Doğu Anadolu'da yağış Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde görülecek. Güneydoğu Anadolu genelinde ise az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek.

İstanbul hava durumu tahminine göre cuma günü başlayacak yağışa, hafta sonunda saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşabilen kuvvetli poyraz eşlik edecek.İstanbul hava durumu tahminine göre cuma günü başlayacak yağışa, hafta sonunda saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşabilen kuvvetli poyraz eşlik edecek.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK

İstanbul'da 27 Ağustos Perşembe günü yağış beklenmiyor. Az bulutlu havanın etkili olacağı kentte sıcaklık 22 ila 32 derece arasında seyredecek.

Hava koşulları 28 Ağustos Cuma günü değişecek. Tek, İstanbul'da önceki günlere göre yaklaşık 4-5 derecelik bir düşüş yaşanacağını söyledi. Hafta sonuyla birlikte yağış da kente ulaşacak.

Cumartesi ve pazar günlerinde İstanbul'da yağışla birlikte poyrazın kuvvetlenmesi bekleniyor. Rüzgarın zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşabileceği ifade edildi. Meteoroloji Uzmanı, hafta sonu için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yağışla birlikte poyrazdan esen şiddetli rüzgar da var, o şiddette zaman zaman 40 ila 60 kilometre arasında, fırtına değerlerine yaklaşan şiddetli rüzgar."

İstanbul’da cumartesi gecesi sıcaklığın 19 dereceye, bazı ilçelerde ise 17 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.İstanbul’da cumartesi gecesi sıcaklığın 19 dereceye, bazı ilçelerde ise 17 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

GECE SICAKLIKLARI DA DÜŞECEK

Gece sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak. Tek'in verdiği bilgilere göre cumartesi gecesi İstanbul'da sıcaklık 19 dereceye, bazı ilçelerde ise 17 dereceye kadar gerileyebilir. Bu nedenle hafta sonu açık havada plan yapanların yağış ve kuvvetli rüzgar ihtimalini göz önünde bulundurması gerekiyor.

Ankara’da sıcaklıkların cumartesi günü yaklaşık 9 derece düşmesi beklenirken bu değişim, kışın erken gelişinden çok mevsim geçişinin etkisi olarak öne çıkıyor.Ankara’da sıcaklıkların cumartesi günü yaklaşık 9 derece düşmesi beklenirken bu değişim, kışın erken gelişinden çok mevsim geçişinin etkisi olarak öne çıkıyor.

KIŞ ERKEN Mİ GELİYOR?

Ankara'da sıcaklıkların cumartesi günü yaklaşık 9 derece birden düşecek olması, akıllara "Kış erken mi geliyor?" sorusunu getirdi. Başkentte gece sıcaklıklarının 15 dereceye kadar düşeceğini belirten Tek, "Yavaş yavaş kışa doğru yaklaşıyoruz, sıcaklık değerleri düşüyor. Artık kışlık hazırlıkların, o tarhanaların, salçaların yapıldığı döneme girdik" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek’in değerlendirmesine göre kısa süreli serinlemenin ardından eylül ayında sıcak hava etkisini sürdürmeye devam edecek.Meteoroloji Uzmanı Adil Tek’in değerlendirmesine göre kısa süreli serinlemenin ardından eylül ayında sıcak hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

YAZ HENÜZ BİTMEDİ: EYLÜL MÜJDESİ

Cuma günü başlayacak değişim Türkiye'nin önemli bölümünde birkaç günlük serinleme sağlayacak. Marmara ve Karadeniz'de yağış, İç Anadolu'da belirgin sıcaklık düşüşü görülecek. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise sıcak hava tamamen ortadan kalkmayacak.

Adil Tek'in değerlendirmesine göre ağustosun son haftası ve eylülün ilk günlerinde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın veya yer yer altında seyredebilir. Ancak bu durum yazın sona erdiği anlamına gelmiyor.

Adil Tek, "Ağustosun son haftası mevsim normallerinde geçecek ama şunu da söyleyelim; eylül ayı hala sıcak geçmeye devam edecek, yaz henüz bitmedi" diyerek sıcak hava sevenlere müjdeyi verdi.

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