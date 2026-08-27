Dedesinin altınlarını 8 yaşındaki torunu kurtardı: Kendini savcı olarak tanıtan kadın sırra kadem bastı

Eskişehir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedef aldığı 81 yaşındaki adam, evine kadar gelen şüpheli kadına altınlarını vermek üzereyken torununun dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu. 8 yaşındaki çocuğun babasını görmek istemesi üzerine panikleyen şüpheli kadın, altınları alamadan kaçtı.

Eskişehir'de telefon dolandırıcılarının hedefi olan 81 yaşındaki H.İ., torununun dikkati sayesinde büyük bir mağduriyet yaşamaktan kurtuldu. Tepebaşı ilçesi Yaşamkent Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan H.İ., kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcının telefonla araması üzerine tuzağa düşürüldü. Dolandırıcı, yaşlı adama adının bir hırsızlık olayına karıştığını ve evindeki altınların incelenmesi gerektiğini söyledi.

SİTEYE KADAR GELDİ, EVİNE GÖTÜRDÜ Yaşlı adamı sürekli telefonda tutan dolandırıcılar, "polis" olarak tanıttıkları kadın şüpheliyi sitenin yakınına bıraktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde site girişine gelen kadının yaşlı adama "Amca telefona baksana" dediği, H.İ.'nin ise telefondaki "savcı" ile görüşmeye devam ettiği görüldü. Kadını kendi elleriyle K-5 bloktaki evine götüren H.İ., şüpheliyi içeri aldı. 8 YAŞINDAKİ TORUN DOLANDIRICILARI BOZDU Evde H.İ.'nin eşi ve 8 yaşındaki torunu da bulunuyordu. Kendisini polis olarak tanıtan kadın, inceleme bahanesiyle evdeki altınları almak için harekete geçti. Tam bu sırada küçük çocuğun babasını görmek istemesi ve babası S.İ.'nin eve geleceğinin anlaşılması üzerine şüpheli kadın panikledi. Altınları alamayan kadın, evden hızla uzaklaştı. Şüphelinin siteden ayrıldığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Durumu öğrenen S.İ., babasını alarak polis merkezine giderek şikayette bulundu. Yapılan incelemede herhangi bir maddi kayıp yaşanmadığı belirlendi.