Eskişehir'de acı olay: Kalp krizi geçiren kişi hastaneye götürülürken hayatını kaybetti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde evinde kalp krizi geçiren 55 yaşındaki A.K., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

Eskişehir'inTepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Girneliler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.K. (55), evinde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ ADRESE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahalesi yapılan A.K., ambulansla hastaneye kaldırılmak üzere yola çıkarıldı.

A.K., sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen ambulansta yaşamını yitirdi.

ÖLÜMLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

A.K.'nin ölümü sonrası adrese polis ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.