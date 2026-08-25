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11 bin yıllık benzersiz heykel: Leopar sırtında oturan insan tasviri

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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11 bin yıllık benzersiz heykel: Leopar sırtında oturan insan tasviri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe’de yürütülen 2026 yılı kazılarında bulunan yaklaşık 11 bin yıllık kompozit heykeli sosyal medya hesabından duyurdu. Ersoy, leoparın sırtında oturan bir insanı betimleyen 70 santimetre yüksekliğindeki benzersiz eserin, 3 metre çapındaki bir yapıda bırakıldığı yerde bulunduğunu açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe'de Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda bulunan yaklaşık 11 bin yıllık kompozit heykeli sosyal medya hesabından duyurdu.

KARAHANTEPE'DE 11 BİN YILLIK BENZERSİZ HEYKEL GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

DAHA ÖNCE BENZERİNE RASTLANMADI

Karahantepe'de 2019 yılında başlayan ve her yıl yeni keşiflerle devam eden kazılarda 2026 sezonunda yeni yapılar ve eserler açığa çıkarıldı. Bu yapılardan birinde, daha önce karşılaşılmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulundu.

11 bin yıllık benzersiz heykel: Leopar sırtında oturan insan tasviri - 1

Bakan Ersoy, keşfe ilişkin paylaşımında, "Karahantepe'de 11 bin yıllık benzersiz bir heykeli gün yüzüne çıkarttık. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz 2026 yılı kazılarında, daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulduk." ifadelerini kullandı.

Karahantepe’de yürütülen 2026 yılı kazılarında, yaklaşık 11 bin yıllık benzersiz bir kompozit heykel gün yüzüne çıkarıldı. (ahaber.com.tr)Karahantepe’de yürütülen 2026 yılı kazılarında, yaklaşık 11 bin yıllık benzersiz bir kompozit heykel gün yüzüne çıkarıldı. (ahaber.com.tr)

11 BİN YIL ÖNCE BIRAKILDIĞI YERDE BULUNDU

Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerde tespit edilen heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. İnsan ve hayvan figürünü aynı kompozisyonda buluşturan eser, 70 santimetrelik yüksekliği ve özgün anlatımıyla dikkati çekiyor.

Bakan Ersoy, heykelin tasvirine ilişkin, "Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerden günümüze ulaşan 70 santimetre yüksekliğindeki heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce benzerine rastlanmayan eser, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. (ahaber.com.tr)Daha önce benzerine rastlanmayan eser, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. (ahaber.com.tr)

3 METRE ÇAPINDAKİ YAPININ SEKİSİNE YERLEŞTİRİLMİŞ

Heykelin bulunduğu 3 metre çapındaki yapının zemininin yassı taşlarla kaplandığı belirlendi. Eserin, yapı duvarı boyunca devam eden sekinin üzerine yerleştirildiği tespit edildi.

Keşfin insanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getireceğine işaret eden Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu özel eser; 3 metre çapında, zemini yassı taşlarla kaplanmış bir yapının duvarı boyunca uzanan sekinin üzerinde bulundu. İnsanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayan keşfin bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağına inanıyorum. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize, bilim insanlarımıza ve sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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