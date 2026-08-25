Amca yeğen kavgasında inek vuruldu! Kurşun memesine saplandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ayva ağacının dalının kesilmesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada İbrahim Çam (73) hayatını kaybetti, yeğeni M.Ç. (46) tutuklandı. M.Ç., amcasının kendisine ateş açtığını ve kendisini korumak için karşılık verdiğini öne sürdü. Soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşanırken, olay sırasında ahırda bulunan ineğin memesinden günler sonra bir mermi çekirdeği çıktı. Jandarmaya teslim edilen merminin hangi silahtan ateşlendiği kriminal incelemeyle belirlenecek.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ayva ağacının dalının kesilmesi nedeniyle çıkan ve 73 yaşındaki İbrahim Çam'ın hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Olay sırasında ateşlenen mermilerden biri, günler sonra ahırda bulunan ineğin memesinden çıktı. Mermi çekirdeği kriminal incelemeye gönderildi.

AYVA DALI TARTIŞMASI KANLI BİTTİ Olay, 11 Ağustos akşamı Tekkeköy ilçesi Yağbasan Mahallesi'nde meydana geldi. Fransa'dan fındık toplamak için Samsun'a gelen M.Ç. (46) ile amcası İbrahim Çam (73) ve amcasının oğlu arasında ayva ağacının dalının kesilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Çam vurularak ağır yaralandı. Özel araçla hastaneye götürülen Çam, yolda hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 2 çocuk babası M.Ç., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. 13 Ağustos'ta Samsun Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Amcasını öldüren M.Ç. tutuklandı (İHA) "KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM" M.Ç., ifadesinde amcasının kendisine tabancayla ateş açtığını ve sol bacağından yaralandığını öne sürdü. Amcasının ateş etmeye devam etmesi üzerine kendisini korumak amacıyla tabancasını çıkararak hedef gözetmeden 3-4 el ateş ettiğini savunan M.Ç., İbrahim Çam'ı öldürme niyetinin bulunmadığını ve olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

73 yaşındaki İbrahim Çam (İHA) MERMİ GÜNLER SONRA İNEĞİN MEMESİNDEN ÇIKTI Soruşturma sürerken olayın seyrine ilişkin dikkat çeken bir bulgu ortaya çıktı. Silahlı kavganın yaşandığı sırada M.Ç.'nin arka tarafındaki ahırda bulunan ineğin de mermilerden birinin hedefi olduğu belirlendi. Olayın ardından M.Ç.'nin annesine ait inek başka bir kişiye satıldı. İneği satın alan kişi, 22 Ağustos'ta hayvanı sağdığı sırada meme kısmından yere bir mermi çekirdeğinin düştüğünü fark etti.