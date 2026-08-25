Bartın'da koruma polisleri kaza yaptı: 2 polis yaralandı

Bartın’da görev dönüşü evlerine gitmekte olan koruma polislerini taşıyan araç, otomobille çarpıştı. Kazada Komiser M.Y. ile polis memuru A.D. yaralanırken, olay anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Bartın'ın Gölbucağı Mahallesi Aladağ Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Asma Köprü'den Valilik Konağı istikametine ilerleyen polis memuru A.D. yönetimindeki 74 BT 248 plakalı araç, Stadyum Sokak'tan çıkan İ.A. idaresindeki 34 HDF 274 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda hasar meydana gelirken, Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde koruma polisi olarak görev yapan Komiser M.Y. ile sürücü A.D. yaralandı.

2 POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı komiser ve polis memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA!

Görev dönüşü evlerine gittikleri sırada kaza geçiren polislerin yaşadığı anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazanın ardından Bartın Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe de hastaneye giderek yaralı polisleri ziyaret etti.