Aksaray’da dehşet anları! Genç kadın erkek arkadaşından şikayetçi oldu

Olay, Aratol İstiklal Mahallesi 9418 Sokak'ta bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konuşmak amacıyla erkek arkadaşı E.S. (27) ile dairede buluşan N.T. (23), aralarındaki bir mesele nedeniyle erkek arkadaşıyla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.T.'nin erkek arkadaşı tarafından darbedildiği iddia edildi.