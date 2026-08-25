Aksaray’da dehşet anları! Genç kadın erkek arkadaşından şikayetçi oldu
Aksaray’da erkek arkadaşı tarafından darbedildiğini iddia eden 23 yaşındaki N.T., yaşadığı korku dolu anları gözyaşları içinde polis ekiplerine anlattı.
Olay, Aratol İstiklal Mahallesi 9418 Sokak'ta bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konuşmak amacıyla erkek arkadaşı E.S. (27) ile dairede buluşan N.T. (23), aralarındaki bir mesele nedeniyle erkek arkadaşıyla tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine N.T.'nin erkek arkadaşı tarafından darbedildiği iddia edildi.
Kavga sesleri ve genç kadının çığlıklarını duyan apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan asayiş ekipleri, korku içindeki genç kadını koruma altına aldı.
Gözyaşları içinde yaşadıklarını polise anlatan N.T., ardından polis aracına bindirildi. Şüpheli E.S. ise ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Erkek arkadaşından şikâyetçi olduğu öğrenilen N.T., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.