Kırmızı ışığı bile geride bıraktı! Trafikte en çok yapılan ihlal belli oldu

Türkiye'de trafik kurallarına yönelik denetimlerde fahri trafik müfettişlerinin tuttuğu tutanaklar dikkat çekti. 2026'nın ocak-temmuz döneminde 487 bin 270 trafik kuralı ihlali tespit tutanağı düzenlendi. Bu tutanakların önemli bölümünü ise sürücülerin seyir halindeyken yaptığı ihlaller oluşturdu. İçişleri Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde kayıtlı 27 bin 92 fahri trafik müfettişi bulunuyor.

Fahri trafik müfettişleri 7 ayda 487 bin 270 tutanak düzenledi. (A Haber Grafik Ekibi)

TRAFİKTE EN FAZLA CEP TELEFONU İHLALİ TESPİT EDİLDİ

Fahri trafik müfettişlerinin düzenlediği tutanaklarda ilk sırayı, seyir halinde cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarının elde tutularak kullanılması aldı. Bu ihlal nedeniyle yılın ilk 7 ayında 76 bin 371 tutanak düzenlendi. Böylece trafikte seyir sırasında cep telefonu kullanımının, fahri müfettişlerin en sık tespit ettiği kural ihlali olduğu ortaya çıktı.

İkinci sırada ise kırmızı ışık kuralına uymama yer aldı. Bu kapsamda 55 bin 407 tutanak tutuldu. Üçüncü sıradaki ihlal, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek oldu. Bu nedenle de 51 bin 150 tutanak düzenlendi.