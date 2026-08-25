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Kırmızı ışığı bile geride bıraktı! Trafikte en çok yapılan ihlal belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kırmızı ışığı bile geride bıraktı! Trafikte en çok yapılan ihlal belli oldu

Trafikte denetim yalnızca ekiplerle sınırlı değil. 2026’nın ilk 7 ayında fahri trafik müfettişleri 487 bin 270 ihlal tutanağı düzenledi. İlk sırada cep telefonu kullanımı yer aldı. İstanbul ise 118 bin 243 tutanakla iller arasında öne çıktı. İşte en çok tutanak düzenlenen ihlaller ile iller!

Türkiye'de trafik kurallarına yönelik denetimlerde fahri trafik müfettişlerinin tuttuğu tutanaklar dikkat çekti. 2026'nın ocak-temmuz döneminde 487 bin 270 trafik kuralı ihlali tespit tutanağı düzenlendi. Bu tutanakların önemli bölümünü ise sürücülerin seyir halindeyken yaptığı ihlaller oluşturdu. İçişleri Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde kayıtlı 27 bin 92 fahri trafik müfettişi bulunuyor.

Fahri trafik müfettişleri 7 ayda 487 bin 270 tutanak düzenledi. (A Haber Grafik Ekibi)Fahri trafik müfettişleri 7 ayda 487 bin 270 tutanak düzenledi. (A Haber Grafik Ekibi)

TRAFİKTE EN FAZLA CEP TELEFONU İHLALİ TESPİT EDİLDİ

Fahri trafik müfettişlerinin düzenlediği tutanaklarda ilk sırayı, seyir halinde cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarının elde tutularak kullanılması aldı. Bu ihlal nedeniyle yılın ilk 7 ayında 76 bin 371 tutanak düzenlendi. Böylece trafikte seyir sırasında cep telefonu kullanımının, fahri müfettişlerin en sık tespit ettiği kural ihlali olduğu ortaya çıktı.

İkinci sırada ise kırmızı ışık kuralına uymama yer aldı. Bu kapsamda 55 bin 407 tutanak tutuldu. Üçüncü sıradaki ihlal, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek oldu. Bu nedenle de 51 bin 150 tutanak düzenlendi.

Seyir halinde cep telefonu kullanımı en çok tespit edilen ihlal oldu.Seyir halinde cep telefonu kullanımı en çok tespit edilen ihlal oldu.

EN FAZLA TESPİT EDİLEN 10 İHLAL

İhlal
Tutanak sayısı
Seyir halinde cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazı kullanmak
76.371
Kırmızı ışık kuralına uymamak
55.407
Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek
51.150
Trafik işaret levhası, cihazı ve yol işaretlemelerindeki kurallara uymamak
33.158
Zorunlu haller dışında emniyet şeridi veya banketleri kullanmak
25.293
Koruyucu ekipman kullanmamak
23.879
Emniyet kemeri kullanmamak
22.748
Tek yönlü yolda ters yönde araç kullanmak
21.357
Şerit değiştirmeden önce girilecek şeritteki araçların güvenli geçişini beklememek
16.693
Belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermemek
14.171

İlk 10 trafik ihlali toplam tutanakların yaklaşık yüzde 70’ini oluşturdu.İlk 10 trafik ihlali toplam tutanakların yaklaşık yüzde 70’ini oluşturdu.

İLK 10 İHLAL, TOPLAM TUTANAĞIN YÜZDE 70'İNE YAKLAŞTI

Fahri trafik müfettişlerinin en fazla tespit ettiği ilk 10 ihlal için toplam 340 bin 227 tutanak düzenlendi. Bu sayı, ocak-temmuz döneminde tutulan 487 bin 270 tutanağın yaklaşık yüzde 70'ine karşılık geldi. Başka bir ifadeyle, düzenlenen her 10 tutanaktan yaklaşık 7'si bu ilk 10 ihlal grubunda yer aldı.

Veriler, sürücülerin özellikle hareket halindeyken cep telefonu kullanması, kırmızı ışıkta geçmesi ve hatalı şerit değiştirmesi gibi ihlallerin öne çıktığını gösterdi.

İstanbul, 118 bin 243 tutanakla trafik ihlallerinde ilk sırada yer aldı. (AA)İstanbul, 118 bin 243 tutanakla trafik ihlallerinde ilk sırada yer aldı. (AA)

İSTANBUL AÇIK ARA İLK SIRADA

Trafik ihlali tutanaklarının illere göre dağılımında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. 2026'nın ilk 7 ayında İstanbul'daki ihlaller için 118 bin 243 tutanak düzenlendi. Bu rakam, Türkiye genelinde fahri trafik müfettişleri tarafından tutulan tüm tutanakların yaklaşık yüzde 24,3'ünü oluşturdu.

İstanbul'un ardından Ankara geldi. Başkentte aynı dönemde 56 bin 539 tutanak düzenlendi. İzmir 41 bin 68, Antalya 30 bin 433, Konya ise 26 bin 651 tutanakla sıralandı. Bu 5 ilde düzenlenen toplam tutanak sayısı 272 bin 934 oldu.

EN FAZLA TUTANAK DÜZENLENEN 5 İL

  • İstanbul: 118 bin 243
  • Ankara: 56 bin 539
  • İzmir: 41 bin 68
  • Antalya: 30 bin 433
  • Konya: 26 bin 651

Ankara, 3 bin 569 kayıtlı müfettişle ilk sırada yer aldı.Ankara, 3 bin 569 kayıtlı müfettişle ilk sırada yer aldı.

MÜFETTİŞ SAYISINDA ANKARA İLK SIRADA

Tutanak sayısında İstanbul öne çıkarken, kayıtlı fahri trafik müfettişi sayısında ise Ankara ilk sırada bulunuyor. Ankara'da 3 bin 569 fahri trafik müfettişi görev yapıyor. Ankara'yı 3 bin 457 müfettişle İstanbul takip ediyor. İzmir'de 1622, Konya'da 1430, Antalya'da ise 1421 kayıtlı fahri trafik müfettişi bulunuyor.

Bu veriler, tutanak sayısının yalnızca müfettiş sayısıyla açıklanamayacağını da ortaya koyuyor. Nitekim İstanbul, Ankara'dan daha az kayıtlı müfettişe sahip olmasına rağmen düzenlenen tutanak sayısında ilk sırada yer aldı.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLERİNİN GÖREVLERİ NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?

Fahri Trafik Müfettişliğine ilişkin iş ve işlemler, Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği kapsamında yürütülüyor. Merkezde işlemler Trafik Başkanlığı, illerde ise trafik denetleme birimleri tarafından gerçekleştiriliyor.

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