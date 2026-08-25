-°C
CANLI YAYIN

Samandağ’da yol kenarına devrilen otomobilde 2 yaralı

Giriş Tarihi:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Samandağ’da yol kenarına devrilen otomobilde 2 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samandağ ilçesine bağlı Çiğdede Mahallesi'nde meydana geldi.

OTOMOBİL YOL KENARINA DEVRİLDİ

Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

2 YARALI KURTARILDI

Kazada yaralanan 2 kişi, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede kurtarıldı.

Yaralılar, müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

EMNİYET TEDBİRLERİ ALINDI

Kazanın ardından bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Bakırköy'de aynı noktada 2 motosiklet kazası: 1’i ağır 3 kişi yaralandı
Sonraki Haber
Bakırköy'de aynı noktada 2 motosiklet kazası: 1’i ağır 3 kişi yaralandı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın