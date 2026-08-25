Samandağ’da yol kenarına devrilen otomobilde 2 yaralı
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samandağ ilçesine bağlı Çiğdede Mahallesi'nde meydana geldi.
OTOMOBİL YOL KENARINA DEVRİLDİ
Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
2 YARALI KURTARILDI
Kazada yaralanan 2 kişi, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede kurtarıldı.
Yaralılar, müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINDI
Kazanın ardından bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.