Yalova’da kan donduran olay! Hamile eşini öldürüp aynı silahla kendini vurdu

İddiaya göre, şiddetli geçimsizlik yaşadıkları öğrenilen Muhammed D. ile eşi S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammed D., pompalı tüfekle 8 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Sultan D.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği kadın yere yığılırken, Muhammed D. bu kez aynı silahla kendisini vurdu.

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Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bulunan Sultan ve Muhammed D. çifti, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan hamile kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Muhammed D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.