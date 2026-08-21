Ankara’da fuhuş operasyonu! 12 şüpheli tutuklandı

Ankara’da fuhuş ihbarları üzerine harekete geçen özel ekipler, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde günübirlik kiralanan evlere yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 12’si tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fuhuş ihbarlarına yönelik oluşturulan özel soruşturma ekiplerince Etimesgut ve Sincan ilçelerinde günübirlik kiraya verilen evlerde fuhşa aracılık ve yer temini yapıldığı belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı.

Operasyonlarda suçüstü yakalanan şüphelilerin telefonlarına el konuldu. Çalışmalar kapsamında 136 farklı günübirlik ev 33 kez denetlenirken, kayıt dışı konaklama nedeniyle 4 milyon 194 bin 79 lira cezai işlem uygulandı.