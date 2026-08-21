Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Özdemir Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Ç. yönetimindeki 55 BP 562 plakalı otomobil ile M.Ç. idaresindeki 10 ED 984 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler ve otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.