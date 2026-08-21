Kayıp olarak aranıyordu! 39 yaşındaki Celal Durmaz dağlık alanda ölü bulundu
Giriş Tarihi:
|
Aydın’ın Çine ilçesinde dün geceden bu yana kendisinden haber alınamayan 39 yaşındaki Celal Durmaz, jandarma ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sonucunda dağlık alanda ölü bulundu. Durmaz’ın motosikletiyle yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandığı değerlendiriliyor.
Alınan bilgiye göre, Celal Durmaz'dan (39) dün geceden itibaren haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Akçaova Mahallesi Gökbel Dağı mevkisinde Durmaz'ın cansız bedenine ve motosikletine ulaştı.
Yapılan incelemelerde, Durmaz'ın motosikletiyle bölgede bulunan yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.