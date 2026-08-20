8 aylık hamile eşine kurşun yağdırdı! Aynı tüfekle intihara kalkıştı!

Yalova'da 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit D.'yi pompalı tüfekle vurarak öldüren Muhammed D., aynı silahla kendisine ateş ederek ağır yaralandı. Bağlarbaşı Mahallesi'nde tartışmanın ardından yaşanan kanlı olayda genç kadın hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralanan şüphelinin tedavisi sürüyor.

Yalova'da dehşete düşüren olay! 8 aylık hamile Sultan Pelit D., eşi Muhammed D. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Kanlar içerisinde yere yığılan genç kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Muhammed D. ile 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed D., pompalı tüfekle eşine ateş etti.

Ağır yaralanan Sultan Pelit D. yere yığılırken, şüpheli bu kez aynı silahla kendisine ateş etti.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KENDİSİNİ DE VURDU

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yalova'daki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede ameliyata alınan 8 aylık hamile Sultan Pelit D., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Eşini vurduktan sonra kendisini de ağır yaralayan Muhammed D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından soruşturma başlatıldı.