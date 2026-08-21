Bursa’da kontrolden çıkan otomobil beton direğe saplandı: 1 yaralı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde saat 22.30 sıralarında kontrolden çıkan otomobil, alt geçidin koruma demirlerini yıkarak beton direğe çarptı; kazada araçta sıkışan 53 yaşındaki sürücü Azim Ç. yaralandı. Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi’nde meydana gelen kazada, otomobilin kontrolden çıkma nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Kaza, Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Azim Ç. yönetimindeki 16 ASH 470 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, alt geçidin koruma demirlerini yıktıktan sonra beton direğe çarparak durabildi.
ARAÇTA SIKIŞTI
Şiddetli çarpmanın ardından sürücü otomobilin içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.