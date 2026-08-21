Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde hissedildi
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 05,06'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'tan yapılan açıklamaya göre sarsıntı yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, deprem Kastamonu ve çevre ilçelerde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 05.06'da merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Sarsıntı yerin 12,01 kilometre derinlikte gerçekleşirken, deprem Çankırı ve Kastamonu il merkezleri ve çevre ilçelerde hissedildi.
Yaşanan afet nedeniyle can kaybı ya da hasar bilgisi bilinmiyor.
SON DEPREMLER LİSTESİ
|Saat
|Büyüklük
|Derinlik (km)
|Merkez
|05:06
|4.2 MW
|12.01
|Ilgaz (Çankırı)
|04:54
|0.8 ML
|7.15
|Hisarcık (Kütahya)
|04:52
|0.6 ML
|5.60
|Simav (Kütahya)
|04:39
|1.2 ML
|7.35
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|04:38
|1.2 ML
|7.07
|Yakutiye (Erzurum)
|04:33
|0.8 ML
|7.00
|Simav (Kütahya)
|04:16
|1.7 ML
|9.09
|Battalgazi (Malatya)
|04:10
|1.0 ML
|7.00
|Simav (Kütahya)
|04:09
|1.4 ML
|6.97
|Beypazarı (Ankara)
|04:04
|0.9 ML
|7.03
|Simav (Kütahya)
|03:44
|0.8 ML
|8.62
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:42
|2.1 ML
|7.00
|Yedisu (Bingöl)
|03:23
|1.0 ML
|9.54
|Battalgazi (Malatya)
|03:06
|1.1 ML
|12.42
|Simav (Kütahya)
|03:04
|3.3 ML
|11.93
|Simav (Kütahya)
|02:56
|1.5 ML
|5.75
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:49
|1.1 ML
|11.32
|Çerkeş (Çankırı)
|02:47
|2.2 ML
|11.25
|Simav (Kütahya)
|02:44
|1.0 ML
|6.35
|Simav (Kütahya)
|02:28
|2.6 ML
|7.00
|Akçadağ (Malatya)
|02:23
|1.3 ML
|8.60
|Simav (Kütahya)
|02:07
|1.8 ML
|7.00
|Pursaklar (Ankara)
|02:03
|2.9 ML
|11.21