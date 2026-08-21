Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde hissedildi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 05,06'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'tan yapılan açıklamaya göre sarsıntı yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, deprem Kastamonu ve çevre ilçelerde hissedildi.