Akdeniz ve Güney bölgesinde sıcaklığın 42-43 dereceye ulaşacağı, pazartesi gününden itibaren artışın daha güçlü hissedileceği tahmin ediliyor. TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERECEK Sıcaklık artışının en güçlü hissedileceği bölgelerin başında Akdeniz geliyor. Antalya ve çevresinde termometrelerin 42-43 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun bazı noktalarında ise sıcaklığın 23 Ağustos Pazar günü 42 dereceye ulaşması bekleniyor. Güney kesimlerde 24 Ağustos Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların kısa süre içinde 7-8 derece artacağı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz kıyıları ile Iğdır’ın güneyi ve Ağrı’nın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken diğer bölgelerde açık hava hakim olacak. YAĞIŞ KUZEYDOĞU KESİMLERDE ETKİLİ OLACAK MGM 20 Ağustos hava tahmin raporuna göre yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava beklenirken kuzeydoğu kesimlerde bulutluluk artıyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Iğdır'ın güneyi ve Ağrı'nın doğusunda yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların sona ermesiyle birlikte Türkiye genelinde daha sıcak ve kuru bir hava düzeninin etkili olması bekleniyor. Özellikle Akdeniz'de yüksek sıcaklık ve kuruyan bitki örtüsü, orman yangını riskini artırabilir.

Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. DOĞU BÖLGELERİ İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın genel olarak kuzeyli, Akdeniz kıyılarında ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar; ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yangınların hızla yayılması gibi olumsuzluklara neden olabilir.