Türkiye’de sıcaklık yeniden yükseliyor: İstanbul’da nem gece saatlerinde yüzde 91’e çıkacak
Türkiye genelinde serin hava etkisini kaybederken sıcaklıklar hafta sonundan itibaren yeniden yükseliyor. İstanbul’da termometrelerin 34-35 dereceyi göstermesi, gece saatlerinde nem oranının yüzde 91’e ulaşması bekleniyor. Antalya ve çevresinde ise sıcaklığın 42-43 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.
Türkiye'de hava sıcaklığı 22-23 Ağustos hafta sonunda belirgin biçimde artacak, yükseliş 24 Ağustos Pazartesi gününden itibaren özellikle güney bölgelerinde daha güçlü hissedilecek. İstanbul'da yüksek nem günlük yaşamı zorlaştırırken Antalya ve çevresinde sıcaklık 43 dereceye yaklaşacak. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde ise saatte 60 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar bekleniyor.
SICAKLIKLAR HAFTA SONUNDA YENİDEN YÜKSELİYOR
A Haber muhabiri Münevver Merve Köleoğlu, canlı yayında hava durumu tahminlerini aktararak serin havanın etkisini kaybettiğini ve hafta sonuyla birlikte sıcaklıkların yeniden yükseleceğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre sıcaklıklar batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerine çıkıyor. İç bölgelerde değerlerin normallerin 1-3 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA NEM YÜZDE 91'E ULAŞACAK
İstanbul'da hafta sonu sıcaklığın 34-35 derece seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde nem oranının yüzde 91'e kadar yükselmesi, hissedilen sıcaklığın termometrede ölçülen değerin üzerine çıkmasına yol açabilir.
MGM'nin 20 Ağustos tarihli İstanbul tahmininde günün en yüksek sıcaklığı 31 derece, en yüksek nem oranı ise yüzde 91 olarak yer aldı. Nem ve rüzgar, hissedilen sıcaklığın kişiden kişiye değişmesinde etkili oluyor.