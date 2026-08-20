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Türkiye’de sıcaklık yeniden yükseliyor: İstanbul’da nem gece saatlerinde yüzde 91’e çıkacak

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Türkiye’de sıcaklık yeniden yükseliyor: İstanbul’da nem gece saatlerinde yüzde 91’e çıkacak

Türkiye genelinde serin hava etkisini kaybederken sıcaklıklar hafta sonundan itibaren yeniden yükseliyor. İstanbul’da termometrelerin 34-35 dereceyi göstermesi, gece saatlerinde nem oranının yüzde 91’e ulaşması bekleniyor. Antalya ve çevresinde ise sıcaklığın 42-43 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de hava sıcaklığı 22-23 Ağustos hafta sonunda belirgin biçimde artacak, yükseliş 24 Ağustos Pazartesi gününden itibaren özellikle güney bölgelerinde daha güçlü hissedilecek. İstanbul'da yüksek nem günlük yaşamı zorlaştırırken Antalya ve çevresinde sıcaklık 43 dereceye yaklaşacak. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde ise saatte 60 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Türkiye genelinde serin hava etkisini kaybederken sıcaklıkların hafta sonundan itibaren batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerine çıkması bekleniyor. (Görseller: A Haber Foto Arşiv ve AA)Türkiye genelinde serin hava etkisini kaybederken sıcaklıkların hafta sonundan itibaren batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerine çıkması bekleniyor. (Görseller: A Haber Foto Arşiv ve AA)

SICAKLIKLAR HAFTA SONUNDA YENİDEN YÜKSELİYOR

A Haber muhabiri Münevver Merve Köleoğlu, canlı yayında hava durumu tahminlerini aktararak serin havanın etkisini kaybettiğini ve hafta sonuyla birlikte sıcaklıkların yeniden yükseleceğini belirtti.

İSTANBUL HAVA DURUMU 20 AĞUSTOS: SICAK VE NEM UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre sıcaklıklar batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerine çıkıyor. İç bölgelerde değerlerin normallerin 1-3 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul’da sıcaklığın 34-35 dereceye yükselmesi, gece saatlerinde nem oranının ise yüzde 91’e kadar çıkması bekleniyor.İstanbul’da sıcaklığın 34-35 dereceye yükselmesi, gece saatlerinde nem oranının ise yüzde 91’e kadar çıkması bekleniyor.

İSTANBUL'DA NEM YÜZDE 91'E ULAŞACAK

İstanbul'da hafta sonu sıcaklığın 34-35 derece seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde nem oranının yüzde 91'e kadar yükselmesi, hissedilen sıcaklığın termometrede ölçülen değerin üzerine çıkmasına yol açabilir.

MGM'nin 20 Ağustos tarihli İstanbul tahmininde günün en yüksek sıcaklığı 31 derece, en yüksek nem oranı ise yüzde 91 olarak yer aldı. Nem ve rüzgar, hissedilen sıcaklığın kişiden kişiye değişmesinde etkili oluyor.

Akdeniz ve Güney bölgesinde sıcaklığın 42-43 dereceye ulaşacağı, pazartesi gününden itibaren artışın daha güçlü hissedileceği tahmin ediliyor.Akdeniz ve Güney bölgesinde sıcaklığın 42-43 dereceye ulaşacağı, pazartesi gününden itibaren artışın daha güçlü hissedileceği tahmin ediliyor.

TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERECEK

Sıcaklık artışının en güçlü hissedileceği bölgelerin başında Akdeniz geliyor. Antalya ve çevresinde termometrelerin 42-43 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun bazı noktalarında ise sıcaklığın 23 Ağustos Pazar günü 42 dereceye ulaşması bekleniyor. Güney kesimlerde 24 Ağustos Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların kısa süre içinde 7-8 derece artacağı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz kıyıları ile Iğdır’ın güneyi ve Ağrı’nın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken diğer bölgelerde açık hava hakim olacak.Doğu Karadeniz kıyıları ile Iğdır’ın güneyi ve Ağrı’nın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken diğer bölgelerde açık hava hakim olacak.

YAĞIŞ KUZEYDOĞU KESİMLERDE ETKİLİ OLACAK

MGM 20 Ağustos hava tahmin raporuna göre yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava beklenirken kuzeydoğu kesimlerde bulutluluk artıyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Iğdır'ın güneyi ve Ağrı'nın doğusunda yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların sona ermesiyle birlikte Türkiye genelinde daha sıcak ve kuru bir hava düzeninin etkili olması bekleniyor. Özellikle Akdeniz'de yüksek sıcaklık ve kuruyan bitki örtüsü, orman yangını riskini artırabilir.

Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

DOĞU BÖLGELERİ İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genel olarak kuzeyli, Akdeniz kıyılarında ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar; ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yangınların hızla yayılması gibi olumsuzluklara neden olabilir.

Meteorolojik tahminler, ağustos ayının son günlerinde yağışların azalabileceğine ve sıcaklıkların birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde kalabileceğine işaret ediyor.Meteorolojik tahminler, ağustos ayının son günlerinde yağışların azalabileceğine ve sıcaklıkların birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde kalabileceğine işaret ediyor.

AĞUSTOSUN SON BÖLÜMÜ SICAK VE KURAK GEÇEBİLİR

Meteorolojik değerlendirmeler, ağustos ayının son bölümünde sıcak ve büyük ölçüde yağışsız havanın öne çıkabileceğine işaret ediyor. Ancak orta vadeli tahminlerin yeni veriler doğrultusunda değişebileceği dikkate alınmalı.

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