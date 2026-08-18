Adıyaman'da çamaşır makinesi yangını: Elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen alevler paniğe neden oldu

Adıyaman'daki bir evde çamaşır makinesinin elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında çamaşır makinesi kullanılamaz hale geldi.