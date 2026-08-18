Adıyaman'da çamaşır makinesi yangını: Elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen alevler paniğe neden oldu
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Adıyaman'daki bir evde çamaşır makinesinin elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında çamaşır makinesi kullanılamaz hale geldi.
Adıyaman'daki bir evde çamaşır makinesinin elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangın, ev sakinlerine panik yaşattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, Fatih Mahallesi'ndeki Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir evde çıktı.
ELEKTRİK AKSAMINDAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR
İddiaya göre yangın, çamaşır makinesinin elektrik aksamında başladı. Alevler nedeniyle ev sakinleri panik yaşadı.
İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle çamaşır makinesi kullanılamaz hale geldi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.