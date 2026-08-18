Örümcek Adam gibi tırmanıyordu! Bir ilçenin kabusu olan şüpheli yakayı ele verdi

Bursa'da apartmanların birinci katlarına Örümcek Adam gibi tırmanarak evlere giren 36 yaşındaki şüphelinin yaklaşık 200 bin liralık hırsızlık yaptığı belirlendi. 75 güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, 30 ayrı suç kaydı bulunan şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.