Örümcek Adam gibi tırmanıyordu! Bir ilçenin kabusu olan şüpheli yakayı ele verdi
Bursa'da apartmanların birinci katlarına Örümcek Adam gibi tırmanarak evlere giren 36 yaşındaki şüphelinin yaklaşık 200 bin liralık hırsızlık yaptığı belirlendi. 75 güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, 30 ayrı suç kaydı bulunan şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Barış ve Kültür mahallelerinde meydana gelen evden hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Apartmanların birinci katlarına Örümcek Adam gibi tırmanarak evlere giren şapkalı şüphelinin farklı adreslerden toplam yaklaşık 200 bin lira değerinde eşya ve para çaldığı tespit edildi.
75 GÜVENLİK KAMERASI TEK TEK İNCELENDİ
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.
Ekipler tarafından temin edilen 75 ayrı güvenlik kamerasına ait görüntüler tek tek incelendi. Yapılan titiz çalışma sonucunda hırsızlık olaylarının 30 ayrı suç kaydı bulunan 36 yaşındaki Ş.K. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.
ÇALDIĞI DEĞERLENDİRİLEN PARAYLA YAKALANDI
Polis ekipleri, firari şüphelinin Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki bir evde saklandığını tespit etti.
15 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla yakalanan Ş.K.'nin yanında ikametten çaldığı değerlendirilen 15 bin lira nakit para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., 16 Ağustos'ta çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.