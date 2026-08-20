Tokat'ta okul bahçesinde kanlı kavga! 2 yaralı

Tokat'ta Atatürk Ortaokulu'nun bahçesinde arkadaş grubu içinde çıkan tartışma, gece saatlerinde bıçaklı kavgaya dönüştü; M.T.Y., B.S.'yi 3 yerinden bıçaklarken iki kişi yaralandı. Ağır yaralanan B.S. hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki Atatürk Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde buluşan arkadaş grubu içerisinde bulunan B.S. ile M.T.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Karşılıklı hakaretlerle büyüyen gerilim, kısa sürede kavgaya dönüştü.

BIÇAĞINI ÇIKARIP 3 KEZ SAPLADI

Yaşanan arbede sırasında M.T.Y., yanında getirdiği bıçakla B.S.'yi 3 yerinden bıçakladı. Kavga sırasında M.T.Y. de yumruk ve tekme darbeleriyle hafif şekilde yaralandı.

AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan B.S.'nin tedavisine başlandı.

Olay yeri inceleme ekipleri okul bahçesinde çalışma yaparken, polis ekiplerinin olayın tüm yönleriyle ilgili başlattığı inceleme sürüyor.