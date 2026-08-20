Osmaniye'de feci olay! Sumak toplamak için evden ayrıldı: Ölü bulundu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sumak toplamak için evinden ayrılan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı'dan haber alamayan yakınları jandarmaya başvurdu. Başlatılan aramada Avlukyarı'nın cansız bedeni, evine yaklaşık 500 metre mesafedeki Kartal mevkisinde sumak topladığı alanın 4 metre aşağısında bulundu.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sumak toplamak için evinden ayrılan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı'nın cansız bedeni bulundu.
Yenigün Köyü'nde yaşayan Avlukyarı'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından köye gelen ekipler, vatandaşların da katılımıyla arama çalışması başlattı. Aramalar Avlukyarı'nın evinin çevresinde yoğunlaştırıldı.
EVİNE YAKLAŞIK 500 METRE MESAFEDE BULUNDU
Çevrede yapılan aramada Avlukyarı'nın cansız bedenine, evine yaklaşık 500 metre mesafedeki Kartal mevkisinde ulaşıldı. Avlukyarı'nın sumak topladığı yerin yaklaşık 4 metre aşağısında bulunduğu belirtildi.
CENAZE TRAKTÖRLE ÇIKARILDI
Savcının incelemesinin ardından ekipler, Avlukyarı'nın cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yaptı. Cenaze, araziden traktörle çıkarıldı.
OTOPSİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI
Cezire Avlukyarı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.