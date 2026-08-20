Fatih’te dehşet! Midyecinin kız kardeşini bıçakladı: O anlar kamerada

İstanbul Fatih’te saat 22.00 sıralarında midye satıcısı ile bir kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen satıcının kız kardeşi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli olayın ardından kaçıp yakındaki markete giderken polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Nişanca Mahallesi İsmail Sefa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta midye satan kişi ile bir şüpheli arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada şüpheli, elindeki bıçakla midye satıcısına saldırdı.

ARAYA GİRDİ, BIÇAĞIN HEDEFİ OLDU

Kavga sırasında satıcının kız kardeşi, tarafları ayırmak için araya girdi. Ancak yaşanan arbede sırasında bıçakla yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçarak yakındaki bir markete gitti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAÇTI, MARKETTE YAKALANDI

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan sokakta yaşanan bıçaklı kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.