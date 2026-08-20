Osmaniye'de uçurum dehşeti! Otomobil 1 can aldı
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Osmaniye'de Ürün Yaylası yolunda kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı; kazada Halil İbrahim Deprem hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, uçurumdaki araca ulaşarak yaralıyı zorlu çalışmanın ardından kurtardı.
Osmaniye'de faciaya dönüşen kazada otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Merkeze bağlı Ürün Yaylası yolunda meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
UÇURUMDA CAN PAZARI!
80 FU 099 plakalı otomobilin yanına inen sağlık ekipleri, Halil İbrahim Deprem'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan 1 kişi ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin zorlu çalışmasıyla uçurumdan çıkarıldı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.