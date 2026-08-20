Konya'nın Seydişehir ilçesi Ortakaraören Mahallesi Boğaziçi mevkisindeki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangının arazi şartları ve rüzgarın etkisiyle yayılması üzerine ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışma yürüttü.

55 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın ihbarının ardından Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Jandarma ve sağlık ekipleri de Boğaziçi mevkisine sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi yaklaşık 8 saat sürdü. Yangınla mücadelede 2 hizmet aracı, 3 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 8 arazöz görev aldı.

Toplam 55 personelin katıldığı çalışmaların ardından orman yangını kontrol altına alındı.