Konya'da orman yangını! Alevler 8 saatin sonunda kontrol altına alındı
Konya'nın Seydişehir ilçesi Ortakaraören Mahallesi'nde saat 13.00'de orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yaklaşık 8 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesi Ortakaraören Mahallesi Boğaziçi mevkisindeki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangının arazi şartları ve rüzgarın etkisiyle yayılması üzerine ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışma yürüttü.
55 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLDİ
Yangın ihbarının ardından Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Jandarma ve sağlık ekipleri de Boğaziçi mevkisine sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi yaklaşık 8 saat sürdü. Yangınla mücadelede 2 hizmet aracı, 3 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 8 arazöz görev aldı.
Toplam 55 personelin katıldığı çalışmaların ardından orman yangını kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgede soğutma çalışmalarına başladı. Çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yangın ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla söndürülürken, bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor.'' ifadelerini kullandı.