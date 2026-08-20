Bolu'da dehşet! 84 metre savrulup caminin imam odasına daldı
Bolu'da park halindeki otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yaklaşık 84 metre savrulan araç, caminin imam odasına çarparak durdu; kazada sürücü E.İ. ile yolcu H.F. yaralandı. Alkollü olduğu ve daha önce ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücüye 250 bin, aracı kullandıran sahibine ise 40 bin lira olmak üzere toplam 290 bin lira ceza kesildi.
Bolu'da geceyi kana bulayan kazada adeta facianın eşiğinden dönüldü. Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 84 metre savrulduktan sonra caminin imam odasına çarparak durdu. Araçta sıkışan sürücü ve yolcu ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
84 METRE SAVRULDU, CAMİYE DALDI!
Kaza, Dağıstanlı Sokak'ta başladı. E.İ. yönetimindeki 14 ACC 234 plakalı otomobil, park halindeki 14 ABG 141 plakalı araca çarptı. Çarpmanın ardından durmayan araç, Yelki Sokak'taki dönel kavşaktan geçerken kontrolden çıktı.
Yaklaşık 84 metre savrulan otomobil, caminin imam odasının duvarına çarparak durabildi.
Kazada sürücü E.İ. ile araçta yolcu olarak bulunan H.F. otomobilde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan iki yaralı, ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI!
Polis ekiplerinin incelemesinde sürücü E.İ.'nin 1,00 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha da çarpıcı detay ise sürücünün daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulmuş olmasıydı.
Ehliyeti bulunmamasına rağmen direksiyon başına geçen ve alkollü olduğu tespit edilen E.İ.'ye toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı.
ARACI VERENE DE 40 BİN LİRA CEZA!
Ehliyeti alınmış sürücüye otomobili verdiği belirlenen araç sahibine de 40 bin lira idari para cezası kesildi. Böylece kazanın ardından sürücü ve araç sahibine uygulanan toplam ceza 290 bin liraya ulaştı.
Kazaya karışan otomobil çekiciyle otoparka kaldırılırken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.