Bolu'da dehşet! 84 metre savrulup caminin imam odasına daldı

Kazada sürücü E.İ. ile araçta yolcu olarak bulunan H.F. otomobilde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan iki yaralı, ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Fotoğraf: İHA

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI!

Polis ekiplerinin incelemesinde sürücü E.İ.'nin 1,00 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha da çarpıcı detay ise sürücünün daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulmuş olmasıydı.

Ehliyeti bulunmamasına rağmen direksiyon başına geçen ve alkollü olduğu tespit edilen E.İ.'ye toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı.

ARACI VERENE DE 40 BİN LİRA CEZA!

Ehliyeti alınmış sürücüye otomobili verdiği belirlenen araç sahibine de 40 bin lira idari para cezası kesildi. Böylece kazanın ardından sürücü ve araç sahibine uygulanan toplam ceza 290 bin liraya ulaştı.

Kazaya karışan otomobil çekiciyle otoparka kaldırılırken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.