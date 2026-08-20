Kayseri'nin Talas ilçesinde tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanık K.E.'ye “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası verdi ve sanığın tahliyesine karar verdi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davada karar çıktı.

Mahkeme, tutuklu sanık K.E.'yi "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tahliyesine de karar verildi.

Karar duruşması Kayseri Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu sanık K.E. duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Yaren Mercan'ın babası M.M. ile taraf avukatları da duruşmada yer aldı.

SANIK TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada söz verilen K.E., pişman olduğunu söyledi. Katil olmadığını savunan sanık, üzgün olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

YAREN'İN BABASI EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Yaren Mercan'ın babası M.M. ise sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını istedi.

7 YIL 1 AY HAPİS CEZASI

Yargılama sonunda mahkeme, K.E.'ye "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca K.E.'nin tahliyesine karar verdi.